SOUNDTRACK #1 - Bộ phim đang gây sốt về đề tài ranh giới mong manh “giữa tình yêu và tình bạn”

Phim hay mỗi ngày 25/03/2022 18:34

Làm về đề tài tình cảm đôi lứa phát triển từ tình bạn, bộ phim mới của Han So Hee mang đến cảm giác đồng cảm cho người xem. Vừa xem phim, khán giả lại thấy đâu đó có bóng dáng mình xuất hiện trong cảm xúc của hai nhân vật chính.

Soundtrack #1 là dự án phim mới của Han So Hee và Park Hyung Sik vừa ra mắt tập 1 vào ngày 23/4 vừa qua. Cả bộ phim là câu chuyện tình lãng mạn đến đau lòng “giữa tình yêu và tình bạn” của nhiếp ảnh gia mới nổi Han Eun Soo và cô nàng sáng tác nhạc Lee Eun Soo. Cặp bạn thân 20 năm bắt đầu không thể kiểm soát cảm xúc dành cho đối phương khi phải dọn về sống chung vì công việc.

SOUNDTRACK #1 - Bộ phim đang gây sốt về đề tài ranh giới mong manh “giữa tình yêu và tình bạn” - Ảnh 1

Dù mới chỉ phát sóng tập 1 nhưng Soundtrack #1 đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả vì nội dung đáng yêu, nhẹ nhàng, đúng chất một bộ phim để giải tỏa stress chính hiệu. Không quá ngôn tình cũng không nặng nề drama, Soundtrack #1 được đánh giá là rất dung dị, nhẹ nhàng. Chemistry giữa Park Hyung Sik và Han So Hee vô cùng bùng nổ, khiến từng thước phim đầy lãng mạn, thơ mộng.

SOUNDTRACK #1 - Bộ phim đang gây sốt về đề tài ranh giới mong manh “giữa tình yêu và tình bạn” - Ảnh 2

Đặc biệt, chỉ mới trong tập đầu tiên nhưng Soundtrack #1 đã chứa rất nhiều chi tiết thú vị, đặc biệt đi sâu vào giải nghĩa “Tình đơn phương”.

Cô nàng nhạc sĩ Eun Soo viết về tình đơn phương nhưng hoàn toàn không hiểu tình đơn phương là gì, cô ấy không hề có trải nghiệm thực tế với những cảm xúc đó. Mọi việc đều cần những trải nghiệm thực tế và cảm xúc chân thật. Chúng ta không thể truyền đạt lại cho người khác những cảm xúc ấy nếu chúng ta chỉ khắc hoạ đơn giản ở bề mặt mà không có cái hồn bên trong. Cũng giống như Sun Woo, dù các tấm hình cậu ấy chụp rất đẹp, nhưng cậu luôn cảm thấy nó thật giả tạo, là cảnh chết, hay như một kẻ mạo danh sống trong tâm hồn của người khác. 

 

SOUNDTRACK #1 - Bộ phim đang gây sốt về đề tài ranh giới mong manh “giữa tình yêu và tình bạn” - Ảnh 3

 

Eun Soo phát hiện ra rằng bạn của cô - nhiếp ảnh gia Sun Woo đã có kinh nghiệm về tình yêu đơn phương và đến bây giờ chàng trai ấy vẫn còn giữ chặt tình yêu ấy trong trái tim mình. Một hôn, Eun Soo say khướt và đề nghị Sun Woo hãy ở chung nhà với cô ấy hai tuần trước khi anh trở về Hoa Kỳ.

 

SOUNDTRACK #1 - Bộ phim đang gây sốt về đề tài ranh giới mong manh “giữa tình yêu và tình bạn” - Ảnh 4

Sun Woo đã vô cùng sửng sốt trước lời đề nghị sống chung trong hai tuần của cô bạn thân. Thực tế, mối tình đơn phương của Sun Woo chính là Eun Soo. Thực ra, Sun Woo đã cố gắng tỏ tình với Eun Soo trong quá khứ, nhưng anh ấy không thể truyền đạt được tình cảm của mình. Và thế là, Sun Woo đã chấp nhận lời đề nghị của Eun Soo.

SOUNDTRACK #1 - Bộ phim đang gây sốt về đề tài ranh giới mong manh “giữa tình yêu và tình bạn” - Ảnh 5

Liệu tình cảm của hai người có thể tiến triển "từ tình bạn lên tình yêu" không? Hãy đón xem các tập tiếp theo của bộ phim và chiêm nghiệm những cảm xúc tuyệt vời của tình yêu mà bộ phim muốn truyền tải.

Soundtrack #1 hiện sẽ được phát sóng vào thứ 4 trong 4 tuần trên Disney+.

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