Diễn xuất 'cực đỉnh' của Nam Joo Hyuk khiến tất cả nhân viên trong trường quay 'Tuổi 25, tuổi 21' phải rơi nước mắt

Phim hay mỗi ngày 28/03/2022 15:37

Trong tập 14 của bộ phim Tuổi 25, tuổi 21, Baek Yi Jin một lần nữa phải đối mặt với sự nhầm lẫn trong nhiệm vụ phải chuyên nghiệp của mình với tư cách là phóng viên.

Hình ảnh công bố cho thấy Baek Yi Jin đang đứng ngây ra trong phòng tin tức và cúi đầu như thể đang có rất nhiều lo lắng. Anh bộc lộ tâm trạng đau khổ, cuối cùng rơi nước mắt đầy hối hận.

 

Diễn xuất 'cực đỉnh' của Nam Joo Hyuk khiến tất cả nhân viên trong trường quay 'Tuổi 25, tuổi 21' phải rơi nước mắt - Ảnh 1
Diễn xuất 'cực đỉnh' của Nam Joo Hyuk khiến tất cả nhân viên trong trường quay 'Tuổi 25, tuổi 21' phải rơi nước mắt - Ảnh 2

 

Trước những cảm xúc quan trọng, phải bộc lộ nguyên vẹn những xung đột và mâu thuẫn cảm xúc phức tạp, Nam Joo Hyuk đã cố gắng nhập tâm hòa mình vào nhân vật Baek Yi Jin trong suốt quá trình chuẩn bị quay phim. Cậu ấy thể hiện sự đau đớn, thống khổ xen lẫn bất lực và ánh mắt hối hận cùng với nước mắt qua từng biểu cảm nét mặt.

 

Diễn xuất 'cực đỉnh' của Nam Joo Hyuk khiến tất cả nhân viên trong trường quay 'Tuổi 25, tuổi 21' phải rơi nước mắt - Ảnh 3
Diễn xuất 'cực đỉnh' của Nam Joo Hyuk khiến tất cả nhân viên trong trường quay 'Tuổi 25, tuổi 21' phải rơi nước mắt - Ảnh 4

 

Tất cả những cảm xúc mạnh mẽ bùng nổ diễn xuất của Nam Joo Hyuk ở trên đã khiến cả trường quay im lặng trong giây lát, tất cả staff đều nín thở dõi theo và rơi nước mắt...

Công ty sản xuất Hwa & Dam Pictures cho biết: "Đây là cảnh quay khiến Nam Joo Hyuk tỏa sáng hơn trong nỗ lực và nhiệt huyết của mình để trở thành Baek Yi Jin."

 

Diễn xuất 'cực đỉnh' của Nam Joo Hyuk khiến tất cả nhân viên trong trường quay 'Tuổi 25, tuổi 21' phải rơi nước mắt - Ảnh 5

 

Nam Joo Hyuk (22/2/1994) khởi nghiệp với nghề người mẫu và nhanh chóng lấn sân sang diễn viên. Nam Joo hyuk được biết đến là người vô cùng kín tiếng và kính nghiệp ,ngôi sao hiếm hoi thành công chỉ sau vai chính đầu tiên (School) và tạo làn sóng hallyu vào năm 2015 dù bị chê bai nhiều về khả năng diễn xuất.

 

Theo Chosun

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