Lee Sung Kyung và Kim Young Dae hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình mới “Shooting Stars”

Phim hay mỗi ngày 30/03/2022 14:14

Trong một cuộc phỏng vấn và chụp ảnh cho tạp chí Elle gần đây, Lee Sung Kyung và Kim Young Dae đã chia sẻ về bộ phim sắp tới do cả hai đóng chính “Shooting Stars”!

Shooting Star” là một bộ phim hài lãng mạn mới của đài tvN kể về những người làm công việc hậu trường trong ngành giải trí. Lee Sung Kyung sẽ vào vai Oh Han Byul, trưởng nhóm PR tại một công ty giải trí, trong khi Kim Young Dae sẽ vào vai kẻ thù của cô, ngôi sao hạng A hay gây rối Gong Tae Sung.

Lee Sung Kyung và Kim Young Dae hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình mới “Shooting Stars” - Ảnh 1

Mô tả về nhân vật của mình, Kim Young Dae chia sẻ: “Gong Tae Sung là một vai diễn rất thú vị, đến mức tôi tự hỏi mình 'Điều này có thực sự ổn không?' Trong số tất cả các vai diễn tôi từng đảm nhận, tôi nghĩ mình hiểu nhân vật này nhất và tính cách của nhân vật cũng giống nhất với tính cách của tôi, vì vậy tôi đang mong chờ đến lúc bộ phim công chiếu. Tôi rất tò mò muốn xem phản ứng của mọi người.”

Lee Sung Kyung và Kim Young Dae hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình mới “Shooting Stars” - Ảnh 2

Trong khi đó, Lee Sung Kyung bày tỏ sự phấn khích khi có thể đưa khán giả đến với "hậu trường" của ngành công nghiệp giải trí: “Mặc dù tôi đã quen thuộc với hậu trường giải trí, nhưng nhiều người vẫn tò mò về mặt ẩn của ngành công nghiệp này và tôi rất vui khi có thể cho họ thấy những khía cạnh đó,”

Lee Sung Kyung và Kim Young Dae hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình mới “Shooting Stars” - Ảnh 3

Hai bạn diễn cũng đánh giá cao về nhau và kinh nghiệm của họ khi làm việc cùng nhau. Lee Sung Kyung chia sẻ thêm: “Cả hai chúng tôi đều có rất nhiều năng lượng tích cực. Nếu tôi là kiểu người luôn hăng hái trên phim trường, thì Young Dae là kiểu người tiếp cận mọi người và bày ra những trò đùa dễ thương, từ đó tạo ra một bầu không khí thực sự tuyệt vời trên trường quay.”

Lee Sung Kyung và Kim Young Dae hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình mới “Shooting Stars” - Ảnh 4

Trong số tất cả các dự án trước đây của Lee Sung Kyung, Kim Young Dae đã chọn bộ phim “Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo” là bộ phim mà anh ấy thấy đáng nhớ nhất.

Khen ngợi tính cách của bạn diễn, nam diễn viên nói thêm: “Cũng giống như Bok Joo, Lee Sung Kyung ngoài đời thực là người bình dị, vui vẻ và dễ tính. Cô ấy đặc biệt giỏi chăm sóc người khác. Có rất nhiều điều để tôn trọng và ngưỡng mộ về cô ấy. "

“Shooting Stars” khởi chiếu vào ngày 22 tháng 4 lúc 10:40 tối. KST và sẽ có phụ đề trên Viki.

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Từ khóa:   Lee Sung Kyung Shooting Star Kim Young Dae

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