Hẹn hò chốn công sở tiếp tục phá vỡ kỉ lục của chính mình, tập mới nhất 'tấu hài cực mạnh' khiến fan vừa 'rung rinh', vừa 'cười ngất'

Phim hay mỗi ngày 30/03/2022 21:40

Theo Nielsen Korea, tập 8 của "Hẹn Hò Chốn Công Sở" có rating trung bình toàn quốc là 11,6%.

Đây là chỉ số rating cao nhất tính tới thời điểm này. Con số này phá kỷ lục trước đó ở tập 8 là 10,8%. Rating tập 9 của Hẹn hò chốn công sở được ghi nhận như sau:

Toàn quốc: 11.6%

Seoul: 12.4%

Thời điểm cao nhất trong tập: 14.1%

Hẹn hò chốn công sở tiếp tục phá vỡ kỉ lục của chính mình, tập mới nhất 'tấu hài cực mạnh' khiến fan vừa 'rung rinh', vừa 'cười ngất' - Ảnh 1

Trong tập 9, Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) bắt đầu hẹn hò bí mật. Anh chàng CEO Kang Tae Moo đã yêu cầu một buổi hẹn sáng trước khi đi làm và đích thân nấu ăn cho người yêu. Trong cuộc họp, anh chàng giám đốc nổi tiếng nghiêm túc lại không thể tập trung vào công việc và chỉ nghĩ đến Shin Ha Ri. Anh vô thức viết tên cô lên tài liệu làm việc và khiến thư kí Cha ngạc nhiên. Cuối cùng, Kang Tae Moo đã gửi một món quà là đôi giày đến văn phòng dưới danh nghĩa 'bạn trai' khiến Ha Ri và đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu vô cùng bất ngờ. 

Mặt khác, vì bạn trai Kang Tae Moo không ngừng trêu chọc và gọi điện, Shin Ha Ri đã phải trải qua nhiều sự kiện khó khăn do phải giữ bí mật với đồng nghiệp về chuyện hẹn hò của hai người. Tuy nhiên, điều này khiến anh chàng Tae Moo khá buồn. Vì thế, khi cả hai đang dùng bữa tối tại nhà hàng yêu thích của Ha Ri, cô đã giới thiệu với chủ quán rằng Kang Tae Moo là bạn trai của mình. Hành động này của Ha Ri làm anh chàng Tae Moo cực kì mừng rỡ và hạnh phúc.

Hẹn hò chốn công sở tiếp tục phá vỡ kỉ lục của chính mình, tập mới nhất 'tấu hài cực mạnh' khiến fan vừa 'rung rinh', vừa 'cười ngất' - Ảnh 2
Hẹn hò chốn công sở tiếp tục phá vỡ kỉ lục của chính mình, tập mới nhất 'tấu hài cực mạnh' khiến fan vừa 'rung rinh', vừa 'cười ngất' - Ảnh 3

Những câu thả thính vừa 'sến' vừa 'hài' trong tập 9 giữa hai nhân vật chính khiến fan không ngừng phấn khích.

Hẹn hò chốn công sở tiếp tục phá vỡ kỉ lục của chính mình, tập mới nhất 'tấu hài cực mạnh' khiến fan vừa 'rung rinh', vừa 'cười ngất' - Ảnh 4

Vào cuối tập 9, ông nội của Tae Moo - chủ tịch Kang Da Gu đã chứng kiến ​​Kang Tae Moo và Shin Ha Ri nắm tay nhau trước quán nhậu sau bữa tiệc tối. Dự rằng sóng gió sẽ ập tới với cặp đôi 'gà bông' này.

Hẹn hò chốn công sở tiếp tục phá vỡ kỉ lục của chính mình, tập mới nhất 'tấu hài cực mạnh' khiến fan vừa 'rung rinh', vừa 'cười ngất' - Ảnh 5

Trước đây, Chủ tịch Kang Da Gu vốn không thích Shin Ha Ri, một nhân viên dám đẩy ngã mình nên đã nói: “Tôi không muốn cô gặp Tae Moo nữa”. Đoạn kết khủng hoảng của hai người càng làm dấy lên sự tò mò về tập phát sóng tiếp theo.

Hẹn Hò Chốn Công Sở có sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Seol In Ah và Kim Min Kyu. Bộ phim thu hút nhiều người xem kể từ khi ra mắt, thường xuyên dẫn đầu khung giờ phát sóng và đạt thứ hạng cao trên Netflix.

Theo HanKook Ilbo

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