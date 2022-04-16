Britney Spears chia sẻ những khoảnh khắc ‘tình bể bình’ với hôn phu Sam Asghari sau khi giành được thỏa thuận sách trị giá 15 triệu USD

Britney Spears tỏa nắng với nhan sắc đẹp thần kỳ trong những video được cô đăng tải vào kỳ nghỉ ‘hâm nóng tình yêu’ với vị hôn phu Sam Asghari, bên cạnh đó Britney còn đang viết một cuốn sách có trị giá 15 triệu đô la cho một dự án cộng đồng.

Britney Spears nổi bật với bộ bikini trong một dịp nghỉ dưỡng với vị hôn phu Sam Asghari. Trong một vài bức hình mà ngôi sao nhạc pop tuổi 40 đăng lên Instagram, họ có những cử chỉ âu yếm nhau trong một thiên đường đầy nắng và gió.

Cặp đôi hoàn hảo đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc thuyền lướt trên dòng sông, quấn vòng tay xung quanh nhau và khóa môi nhau khi họ đang ôm một trong những chú chó của họ.

Sam, là một người mẫu và huấn luyện viên thể hình, khoe cơ thể cường tráng của mình trong một chiếc áo phông bó sát khi anh ấy đang trao cho Britney một nụ hôn. Britney cũng có những cử chỉ đáng yêu với vị hôn phu khi họ đang tắm nắng với nhau trên chiếc du thuyền sang trọng.

Bài viết của cô ấy thân yêu với chồng xuất hiện sau khi ngôi sao nhạc pop chính thức xác nhận cô ấy đang viết cho mình một cuốn sách. Cô đã công bố kế hoạch cuốn sách của mình trong một bài đăng dài trên Instagram vào thứ Hai, nơi cô gọi dự án của mình là 'chữa lành và trị liệu.'

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/britney-spears-chia-se-nhung-khoanh-khac-tinh-be-binh-voi-hon-phu-sam-asghari-sau-khi-gianh-duoc-thoa-thuan-sach-tri-gia-15-trieu-usd-462462.html