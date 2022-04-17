Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới

Kể từ sau khi đóng chung "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh", Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cuốn tiểu thuyết "Khó Dỗ Dành" được chuyển thể thành phim, khán giả lại đồng loạt mong muốn Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương có thể tái hợp. Một số cho rằng kĩ năng diễn xuất của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân vào nhân vật khá tốt, nhất là trong các bộ phim gần đây. Bên cạnh đó, màn "phản ứng hóa học" của cả hai cũng cực ăn ý, tự nhiên và hòa hợp kể từ sau khi đóng chung "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh".

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh' - Ảnh: Internet Dương Dương hiện là một trong những nam diễn viên lưu lượng đỉnh nhất làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu những tác phẩm phim đồ sộ và có tiếng. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng sở hữu đông đảo lượng người hâm mộ, nổi tiếng nhất trong dàn tiểu hoa 9x. Ngoài Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba, cư dân mạng cũng nhắc đến rất nhiều ngôi sao trẻ khác. Được đề cử vào vai nam chính Tang Diên gồm những ngôi sao quen mặt như Lâm Nhất, Hồ Nhất Thiên… Đây đều là những mỹ nam từng gây sốt màn ảnh nhỏ với những vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư, Triệu Kim Mạch và Vương Sở Nhiên cũng được réo tên để vào vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm.

Hiện tại, phía nhà sản xuất bộ phim "Khó Dỗ Dành" vẫn chưa tung ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến dàn diễn viên trong phim. Đông đảo khán giả mong muốn Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương có thể tái hợp trong bộ phim mới này - Ảnh: Internet Tểu thuyết "Khó Dỗ Dành" có nội dung Tang Diên - ông chủ quán bar đẹp trai với cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Ôn Dĩ Phàm - một phóng viên xinh đẹp, hăng hái với công việc. Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm đã biết nhau từ những năm học cấp 3. Năm cuối cấp cả hai người không học chung một trường, nhưng anh không ngại xa mà đều đặn đến thăm cô, chỉ đơn giản là cùng cô đi ăn một tô mỳ thôi cũng làm anh vui rất nhiều. Vì muốn cùng học một trường đại học với cô mà chàng trai đó giờ đem việc học bỏ ngoài tai lại cố gắng học rất nhiều. Họ đã hứa sẽ cùng nhau học một trường đại học, nhưng đã có biến cố xảy ra với Dĩ Phàm, cô đổi nguyện vọng mà lại quên không báo với Tang Diên. Cô biết Tang Diên thích mình và cô cũng thích anh, nhưng mà cô lại không thể nào giải thích được lý do tại sao mình thất hứa, nên đành nói bản thân đã hẹn với người khác rồi, đó giờ chỉ xem anh là lốp dữ phòng thôi, khi đó anh buồn và giận dữ lắm chứ, nhưng anh lại thích cô nhiều hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-duong-duong-yeu-lai-tu-dau-dich-le-nhiet-ba-trong-du-an-phim-tinh-cam-moi-462836.html