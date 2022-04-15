Hé lộ cảnh đám cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Sao quốc tế 15/04/2022 21:28

Cảnh đám cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân "tình bể bình" trong "Ngự giao ký" vừa được hé lộ khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán.

Mới đây, hình ảnh đám cưới của Trường Ý (Nhậm Gia Luân) và Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba). Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba ăn mặc lộng lẫy và làm bản thân nổi bật bằng cách sử dụng nhiều phụ kiện cầu kỳ. 

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp, ngọt ngào đi bên cạnh Nhậm Gia Luân. Nhan sắc của hai diễn viên chính mang lại khiến khán giả phải trầm trồ, kinh ngạc vì chuẩn sao hạng A.

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Cảnh đám cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Xuất hiện với tạo hình tân nương lộng lẫy, mỹ nhân Tân Cương đã thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt xinh đẹp, làn da đẹp không tỳ vết của cô nàng nổi bật trên nền y phục đỏ. Tuy nhiên, điểm khiến khán giả bị thu hút nhất lại chính là góc nghiêng cực phẩm của Chu Khiết Quỳnh trong tạo hình tân nương lần này. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh của cô nàng cũng khiến khán giả mê mẩn. 

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"Ngự giao ký" xoay quanh 2 nhân vật là Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba), một pháp sư chuyên chế ngự yêu quái và người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Trên đường đi thu phục người cá Trường Ý, Vân Hòa đã sa vào lưới tình với chàng. Cuối cùng, Trường Ý - Vân Hòa chấp nhận vượt qua mọi định kiến, phá bỏ rào cản giữa thế giới loài người và yêu quái để đến với nhau.

Bộ phim có khá nhiều cảnh đánh nhau, chứa đựng yếu tố thần tiên huyền huyễn xen lẫn ngôn tình lâm ly bi đát. Với sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân - Địch Lệ Nhiệt Ba thì nhiều khả năng Ngự giao ký sẽ gây sốt trong thời gian tới.

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