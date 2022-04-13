Bị mỉa mai là 'bom xịt', Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân lập kỷ lục khiến các đối thủ phải 'dè chừng'

Sao quốc tế 13/04/2022 15:56

"Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy" đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc nhận được sự yêu thích từ khán giả.

"Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy" đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc nhận được sự yêu thích từ khán giả. Không chỉ về kĩ xảo, nội dung, mà bộ phim còn thu hút bởi kĩ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba Nhậm Gia Luân. Đặc biệt, "phản ứng hóa học" của cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời khen bởi sự ăn ý và hòa hợp.

Mặc dù, "Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy" vừa mới lên sóng, nhưng bộ phim chính thức cán mốc nhiệt độ 10000. Đây cũng chính là bộ phim đầu tiên cán mốc 10000 nhiệt độ trên trang mạng Youku. 

ngu giao ky
Ngự Giao Ký lập kỉ lục - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong "Ngự Giao Ký", kĩ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá khá cao và có thực lực. Cô nàng sẽ vào vai một nữ ngự yêu sư có tên là Kỷ Vân Hòa. Có thể nói, đây là một nhân vật đáng thương, lúc nhỏ bị lợi dụng, bắt ép uống đan dược để trở thành cữu vĩ hồ, khi trưởng thành thì đau ốm triền miên, lại bị người mình yêu giam cầm.

ngu giao ky 1

Để thể hiện một nhân vật như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị đặt trên vai áp lực lớn và nữ diễn viên đã không làm khán giả phải thất vọng. Địch Lệ Nhiệt Ba đang từng bước chinh phục trái tim khán giả bằng diễn xuất chứ không chỉ còn bằng nhan sắc. Mỹ nhân Tân Cương đang từng bước chinh phục trái tim khán giả bằng diễn xuất chứ không chỉ còn bằng nhan sắc. 

ngu giao ky 2

Ngoài ra, Nhậm Gia Luân cũng ghi dấu trong lòng khán giả bởi sự hóa thân và thể hiện nhân vật đầy tự nhiên và thu hút khán giả. Từ trước đến nay, không chỉ ngoại hình, mà kĩ năng diễn xuất của nam diễn viên đều được đánh giá cao. Do đó, người hâm mộ rất mong được nhìn thấy Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác với nhau trong các tác phẩm tiếp theo vì sự ăn ý của cặp đôi.

Nữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Nữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Nhan sắc và kĩ năng diễn xuất của Quách Hiểu Đình trong "Ngự Giao Ký" phần 2 được nhận xét là đẹp lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngự Giao Ký phim Trung Quốc sao Hoa ngữ sao Châu Á Địch Lệ Nhiệt Ba Nhậm Gia Luân

TIN LIÊN QUAN

Nữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Nữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong quá trình quay 'Ngự Giao Ký'

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong quá trình quay 'Ngự Giao Ký'

Ác nữ trong 'Ngự Giao Ký' bất ngờ bùng nổ nhan sắc, lấn át cả vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Ác nữ trong 'Ngự Giao Ký' bất ngờ bùng nổ nhan sắc, lấn át cả vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba

'Ngự Giao Ký' phần 2: Cảnh phim giữa Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba bị thay thế bằng kĩ xảo 'dở khóc dở cười'

'Ngự Giao Ký' phần 2: Cảnh phim giữa Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba bị thay thế bằng kĩ xảo 'dở khóc dở cười'

Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi sử dụng 'múi giả' trong Ngự Giao Ký

Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi sử dụng 'múi giả' trong Ngự Giao Ký

Địch Lệ Nhiệt Ba giả trai trên màn ảnh: Trường Ca Hành 'soái ca', Ngự Giao Ký 'gây sốc' khó ngờ

Địch Lệ Nhiệt Ba giả trai trên màn ảnh: Trường Ca Hành 'soái ca', Ngự Giao Ký 'gây sốc' khó ngờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?