Bị mỉa mai là 'bom xịt', Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân lập kỷ lục khiến các đối thủ phải 'dè chừng'

"Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy" đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc nhận được sự yêu thích từ khán giả.

"Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy" đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc nhận được sự yêu thích từ khán giả. Không chỉ về kĩ xảo, nội dung, mà bộ phim còn thu hút bởi kĩ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Đặc biệt, "phản ứng hóa học" của cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời khen bởi sự ăn ý và hòa hợp.

Mặc dù, "Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy" vừa mới lên sóng, nhưng bộ phim chính thức cán mốc nhiệt độ 10000. Đây cũng chính là bộ phim đầu tiên cán mốc 10000 nhiệt độ trên trang mạng Youku.

Ngự Giao Ký lập kỉ lục - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong "Ngự Giao Ký", kĩ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá khá cao và có thực lực. Cô nàng sẽ vào vai một nữ ngự yêu sư có tên là Kỷ Vân Hòa. Có thể nói, đây là một nhân vật đáng thương, lúc nhỏ bị lợi dụng, bắt ép uống đan dược để trở thành cữu vĩ hồ, khi trưởng thành thì đau ốm triền miên, lại bị người mình yêu giam cầm.

Để thể hiện một nhân vật như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị đặt trên vai áp lực lớn và nữ diễn viên đã không làm khán giả phải thất vọng. Địch Lệ Nhiệt Ba đang từng bước chinh phục trái tim khán giả bằng diễn xuất chứ không chỉ còn bằng nhan sắc. Mỹ nhân Tân Cương đang từng bước chinh phục trái tim khán giả bằng diễn xuất chứ không chỉ còn bằng nhan sắc.

Ngoài ra, Nhậm Gia Luân cũng ghi dấu trong lòng khán giả bởi sự hóa thân và thể hiện nhân vật đầy tự nhiên và thu hút khán giả. Từ trước đến nay, không chỉ ngoại hình, mà kĩ năng diễn xuất của nam diễn viên đều được đánh giá cao. Do đó, người hâm mộ rất mong được nhìn thấy Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác với nhau trong các tác phẩm tiếp theo vì sự ăn ý của cặp đôi.

Nữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký' Nhan sắc và kĩ năng diễn xuất của Quách Hiểu Đình trong "Ngự Giao Ký" phần 2 được nhận xét là đẹp lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

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