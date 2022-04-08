Ác nữ trong 'Ngự Giao Ký' bất ngờ bùng nổ nhan sắc, lấn át cả vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhan sắc của Quách Hiểu Đình trong phần 2 của "Ngự Giao Ký" được đánh giá là đẹp lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.
Ở phần 1 Dữ Quân Sơ Tương Thức, nhân vật Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba từng khiến khán giả mê mẩn với loạt tạo hình xinh đẹp. Thậm chí, tạo hình trong phim này của cô nàng còn được khen là đẹp hơn cả hồi đóng Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trong khi đó, nữ phụ Thuận Đức lại khá khiêm tốn, chỉ quanh đi quẩn lại với 2 đến 3 bộ trang phục khác nhau.
Mới đây, Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy đã lên sóng nối tiếp phần 1 Dữ Quân Sơ Tương Thức. Mở đầu phần 2, nữ chính Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) vì bị thương quá nặng nên sức khỏe suy giảm. Ở thời điểm hiện tại, nhân vật của mỹ nhân Tân Cương chỉ ăn mặc đơn giản, trang điểm nhợt nhạt. Nhìn cô nàng lúc nàng cũng ốm yếu, xanh xao khiến khán giả không khỏi thương cảm.
Trong khi nữ chính Kỷ Vân Hòa ngày càng kém sắc vì ốm yếu thì ác nữ Thuận Đức do Quách Hiểu Đình đảm nhận lại "bùng nổ" nhan sắc hơn. Nhiều khán giả cho rằng Thuận Đức đeo chiếc mặt nạ vàng tinh xảo lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Vẻ đẹp sắc xảo, tà mị của Thuận Đức được khen là lấn át cả nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Được biết, sang đến phần 2 Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy, Thuận Đức đã triệt để hắc hóa. Không chỉ hận càng thêm hận Kỷ Vân Hòa và Trường Ý mà nàng ta còn phát hiện ra bí mật của Đại Quốc sư. Sau khi biết bản thân chỉ là kẻ thế thân cho người khác, Thuận Đức vừa đau khổ, vừa căm hận nên tính cách càng trở nên tàn nhẫn.
Hiện tại, phần 2 của bộ phim "Ngự Giap Ký" nhận được nhiều sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả trong quá trình phát sóng.