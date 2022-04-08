Ác nữ trong 'Ngự Giao Ký' bất ngờ bùng nổ nhan sắc, lấn át cả vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Ở phần 1 Dữ Quân Sơ Tương Thức, nhân vật Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba từng khiến khán giả mê mẩn với loạt tạo hình xinh đẹp. Thậm chí, tạo hình trong phim này của cô nàng còn được khen là đẹp hơn cả hồi đóng Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trong khi đó, nữ phụ Thuận Đức lại khá khiêm tốn, chỉ quanh đi quẩn lại với 2 đến 3 bộ trang phục khác nhau.

Mới đây, Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy đã lên sóng nối tiếp phần 1 Dữ Quân Sơ Tương Thức. Mở đầu phần 2, nữ chính Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) vì bị thương quá nặng nên sức khỏe suy giảm. Ở thời điểm hiện tại, nhân vật của mỹ nhân Tân Cương chỉ ăn mặc đơn giản, trang điểm nhợt nhạt. Nhìn cô nàng lúc nàng cũng ốm yếu, xanh xao khiến khán giả không khỏi thương cảm.