Nữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Bộ phim "Ngự giao ký" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính đã phát sóng phần thứ hai và nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Kỷ Vân Hòa, một ngự yêu sư tài giỏi. Đối thủ của mỹ nhân Tân Cương là Thuận Đức tiên cơ do nữ diễn viên Quách Hiểu Đình hóa thân thành nhân vật.

Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng Thuận Đức tiên cơ có thể nói là nhân vật nổi bật nhất trong "Ngự giao ký". Đây là nhân vật độc ác, ngang tàng, lấy oán báo ân, khi không đạt được điều mình muốn thì cô thà phá hủy để không ai có thể đạt được. Thuận Đức tiên cơ làm nhiều việc ác để hành hạ hai nhân vật chính, khiến người xem căm ghét. Quách Hiểu Đình đã thành công khi biến nhân vật của mình trở thành nỗi sợ của khán giả mỗi khi cô xuất hiện.