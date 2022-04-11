Nữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Sao quốc tế 11/04/2022 11:12

Nhan sắc và kĩ năng diễn xuất của Quách Hiểu Đình trong "Ngự Giao Ký" phần 2 được nhận xét là đẹp lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bộ phim "Ngự giao ký" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính đã phát sóng phần thứ hai và nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Kỷ Vân Hòa, một ngự yêu sư tài giỏi. Đối thủ của mỹ nhân Tân Cương là Thuận Đức tiên cơ do nữ diễn viên Quách Hiểu Đình hóa thân thành nhân vật.

Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng Thuận Đức tiên cơ có thể nói là nhân vật nổi bật nhất trong "Ngự giao ký". Đây là nhân vật độc ác, ngang tàng, lấy oán báo ân, khi không đạt được điều mình muốn thì cô thà phá hủy để không ai có thể đạt được. Thuận Đức tiên cơ làm nhiều việc ác để hành hạ hai nhân vật chính, khiến người xem căm ghét. Quách Hiểu Đình đã thành công khi biến nhân vật của mình trở thành nỗi sợ của khán giả mỗi khi cô xuất hiện.

quach hieu dinhNữ diễn viên 'chuyên trị vai phụ' lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký' - Ảnh 2
Quách Hiểu Đình đã thành công khi biến nhân vật của mình trở thành nỗi sợ của khán giả  - Ảnh: Internet

Thậm chí, Quách Hiểu Đình cũng được khen ngợi khi thể hiện nhân vật Ninh Tất Ngữ hiền hòa, trang nhã, trái ngược với sự ngông cuồng của Thuận Đức.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Quách Hiểu Đình cũng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Trong khi nữ chính Kỷ Vân Hòa ngày càng kém sắc vì ốm yếu thì ác nữ Thuận Đức (Quách Hiểu Đình) lại bùng nổ nhan sắc. Tuy bị hủy dung, nhưng khán giả cho rằng, Thuận Đức đeo chiếc mặt nạ vàng tinh xảo lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Vẻ đẹp sắc xảo, tà mị của Thuận Đức được khen là lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Quách Hiểu Đình - Ảnh: Internet

Quách Hiểu Đình sinh năm 1993, cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, cùng trường với Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm 16 tuổi, nữ diễn viên đã được biết tới khi sánh vai với Dương Mịch, Lưu Thi Thi trong bộ phim cổ trang kinh điển "Tiên kiếm kỳ hiệp 3".  Sau đó, Quách Hiểu Đình còn tham gia bộ phim "Bộ bộ kinh tâm" cùng Lưu Thi Thi với vai diễn Mẫn Mẫn cách cách. Tuy nhiên, cô chỉ thể hiện vai phụ, chưa có cơ hội đảm nhiệm vai chính.

 

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