Ngự Giao Ký: Tiêu Thuận Nghiêu nuôi Địch Lệ Nhiệt Ba từ bé, lớn lên trở thành 'vợ người ta'

Phim hay mỗi ngày 08/04/2022 16:30

Tiêu Thuận Nghiêu của Ngự Giao Ký cũng phải nuôi "vợ người ta" từ bé.

Mới đây, Ngự Giao Ký phần 2 - "Kháp Tự Cố Nhân Quy" đã chính thức lên sóng nối tiếp phần 1. Ngay tập mở đầu, bộ phim này đã khiến khán giả khóc hết nước mắt với những màn ngược nhau tơi tả của Kỷ Vân Hòa do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận và Trường Ý do Nhậm Gia Luân hóa thân. 

Theo đó, vì quá yếu nên Kỷ Vân Hòa đã ra đi mãi mãi khiến không chỉ Trường Ý mà cả Lâm Hạo Thanh cũng đau khổ khôn nguôi. Trong khi Trường Ý chìm vào men say thì Lâm Hạo Thanh lại tìm cách hồi sinh Kỷ Vân Hòa.

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Sau đó, Kỷ Vân Hòa sau khi được cứu sống đã trở về với dáng vẻ hồi nhỏ của mình. Lâm Hạo Thanh chăm sóc cho nàng rất tỉ mỉ, chu đáo ở Vạn Hoa Cốc. Trái ngược với Kỷ Vân Hòa luôn lo lắng, bất an kiếp trước, sau khi sống lại, A Kỷ trở thành một cô gái ngây thơ, hồn nhiên. Có thể thấy, Lâm Hạo Thanh đã dồn rất nhiều tâm huyết để chăm sóc cho “người tình từ bé” của mình.

A Kỷ vẫn vướng vào lưới tình với chàng cá Trường Ý. Tuy mừng cho cặp đôi này, thế nhưng nhiều khán giả vẫn cảm thấy đáng tiếc cho Lâm Hạo Thanh. Chăm sóc nàng suốt 2 đời, 2 kiếp cuối cùng nàng lại thành “vợ người ta”.

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ngự linh sư Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) nảy sinh tình cảm với thế tử giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân) - Ảnh: Internet

Bộ phim truyền hình "Ngự Giao Ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim lấy bối cảnh ở thế giới nơi mà con người và yêu quái cùng tồn tại. Tại đây, một chuyện tình tuyệt đẹp vượt qua ranh giới chủng tộc giữa nữ ngự linh sư Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thế tử giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân). 

Bên cạnh đó, kỹ năng diễn xuất cũng như nhan sắc của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân dư sức chiếm trọn tình cảm khán giả khi phim lên sóng. Điểm nhấn của bộ phim là khi họ thể hiện về tình yêu giữa người và quỷ - Ngự Linh Sư và Giao Nhân. 

Ác nữ trong 'Ngự Giao Ký' bất ngờ bùng nổ nhan sắc, lấn át cả vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Ác nữ trong 'Ngự Giao Ký' bất ngờ bùng nổ nhan sắc, lấn át cả vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhan sắc của Quách Hiểu Đình trong phần 2 của "Ngự Giao Ký" được đánh giá là đẹp lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

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