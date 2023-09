Mùa hè 'nảy lửa' với cuộc cạnh tranh các bộ phim của dàn sao nữ nổi tiếng Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử

"Mộng Hoa Lục" kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa (hạng 3) cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Sau đó, Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Đối đầu với Lưu Diệc Phi và Dương Tử trong mùa hè năm nay chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Bộ phim "An Lạc Truyện" cô nàng đóng cặp cùng Cung Tuấn đang được xếp lịch lên sóng vào mùa hè. Quy tụ cặp đôi có nhan sắc cực phẩm, cốt truyện nổi tiếng, "An Lạc Truyện" được xem là đối thủ "nặng ký" của "Mộng Hoa Lục" và "Trầm Vụn Hương Phai".

An Lạc truyện - Ảnh: Internet

"An Lạc truyện" có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng.

An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính. Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình.