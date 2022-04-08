Mùa hè 'nảy lửa' với cuộc cạnh tranh các bộ phim của dàn sao nữ nổi tiếng Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử

Phim hay mỗi ngày 08/04/2022 11:22

Năm 2022, các bộ phim của Lưu Diệc Phi, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được lên sóng trong mùa hè này. Điều này khiến màn ảnh Hoa ngữ sẽ xảy ra một cuộc cạnh tranh khá "nảy lửa".

Sự đối đầu của 3 đỉnh lưu lượng nổi tiếng của Cbiz là Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử trong mùa hè năm nay hứa hẹn sẽ cực kỳ khốc liệt và "nảy lửa".

Đầu tiên, dự án phim "Mộng Hoa Lục" của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ được xếp lịch lên sóng trong quý 2 năm nay. Ngay từ khi khai máy, bộ phim này đã được khán giả cực kỳ mong đợi bởi quy tụ dàn diễn viên chất lượng, nội dung hay. Đặc biệt, đây còn là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh nhỏ sau nhiều năm đóng điện ảnh.

mong hoa luc
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

"Mộng Hoa Lục" kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa (hạng 3) cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

Dự án cổ trang tiên hiệp "Trầm Vụn Hương Phai" của Dương Tử và Thành Nghị cũng dự kiến sẽ lên sóng trong mùa hè năm nay. Đây là một trong những bộ phim luôn dẫn đầu ở top phim được mong đợi lên sóng nhất. Ngoài Thành Nghị và Dương Tử, bộ phim còn được kỳ vọng vọng sẽ đại bạo khi lên sóng vì được đầu tư lớn ở khâu kỹ xảo, nội dung.

tram vun huong phai
Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Sau đó, Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Đối đầu với Lưu Diệc Phi và Dương Tử trong mùa hè năm nay chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Bộ phim "An Lạc Truyện" cô nàng đóng cặp cùng Cung Tuấn đang được xếp lịch lên sóng vào mùa hè. Quy tụ cặp đôi có nhan sắc cực phẩm, cốt truyện nổi tiếng, "An Lạc Truyện" được xem là đối thủ "nặng ký" của "Mộng Hoa Lục" và "Trầm Vụn Hương Phai".

an lac truyen
An Lạc truyện - Ảnh: Internet

"An Lạc truyện" có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng.

An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính. Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình.

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Từ khóa:   Dương Tử Lưu Diệc Phi Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ phim Trung Quốc

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