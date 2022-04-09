Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong quá trình quay 'Ngự Giao Ký'

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc ban tàn xôn xao về quá trình quay Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba.
- 'Ngự Giao Ký' phần 2: Cảnh phim giữa Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba bị thay thế bằng kĩ xảo 'dở khóc dở cười'
- Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có xứng tầm khi đề cử lên hàng 'Tứ Đại Hoa Đán' Cbiz?
Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao thông tin về quá trình quay "Ngự Giao Ký" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, sang phần 2 của bộ phim, bởi vì sức khỏe quá yếu nên Kỷ Vân Hòa đã ra đi mãi mãi khiến không chỉ Trường Ý cũng đau khổ khôn nguôi. Do đó, để hóa thân vào nhân vật Kỷ Vân Hòa một cách chân thực nhất, mỹ nhân Tân Cương đã ăn kiêng đến đau dạ dày để hợp với hình tượng gầy yếu của nhân vật Kỷ Vân Hòa.
Tại phim trường cho biết Nhiệt Ba chỉ ăn rau, không dám ăn món chính trong quá trình quay phim. Việc thường xuyên nhịn đói khiến bệnh dạ dày của nữ diễn viên trở nên nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, thông tin tại phim trường còn cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự rất rộng rãi về vấn đề ăn uống. Dù cô không ăn hoặc chỉ nếm thử vài miếng, nhưng mỗi lần gặp một nhà hàng mới, cô sẽ gọi đồ ăn về cho trợ lý. Có lẽ vì nhân cách tốt đẹp nên Nhiệt Ba rất được lòng các nhân viên, công việc của cô cũng vì thế mà thuận lợi hơn.
Bộ phim truyền hình "Ngự Giao Ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim lấy bối cảnh ở thế giới nơi mà con người và yêu quái cùng tồn tại. Tại đây, một chuyện tình tuyệt đẹp vượt qua ranh giới chủng tộc giữa nữ ngự linh sư Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thế tử giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân).
Sau khi phát sóng hết phần 1, kỹ năng diễn xuất cũng như nhan sắc của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân dư sức chiếm trọn tình cảm khán giả. Điểm nhấn của bộ phim là khi cặp đôi thể hiện về tình yêu giữa người và quỷ - Ngự Linh Sư và Giao Nhân.