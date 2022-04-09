Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong quá trình quay 'Ngự Giao Ký'

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao thông tin về quá trình quay "Ngự Giao Ký" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, sang phần 2 của bộ phim, bởi vì sức khỏe quá yếu nên Kỷ Vân Hòa đã ra đi mãi mãi khiến không chỉ Trường Ý cũng đau khổ khôn nguôi. Do đó, để hóa thân vào nhân vật Kỷ Vân Hòa một cách chân thực nhất, mỹ nhân Tân Cương đã ăn kiêng đến đau dạ dày để hợp với hình tượng gầy yếu của nhân vật Kỷ Vân Hòa.

Tại phim trường cho biết Nhiệt Ba chỉ ăn rau, không dám ăn món chính trong quá trình quay phim. Việc thường xuyên nhịn đói khiến bệnh dạ dày của nữ diễn viên trở nên nghiêm trọng.