Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi sử dụng 'múi giả' trong Ngự Giao Ký

Sao quốc tế 25/03/2022 20:23

Việc Nhậm Gia Luân sử dụng cơ bắp giả trong bộ phim "Ngự Giao Ký" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Trong "Ngự giao ký", Nhậm Gia Luân đảm nhận vai người cá Đông Hải - Trường Ý. Tuy nhiên, ngay tập đầu tiên, tạo hình giao nhân của Nhậm Gia Luân đã vấp phải vô số phản ứng trái chiều. Cụ thể, trong phân cảnh người cá Trường Ý ngoi lên từ mặt nước, nam diễn viên đã sử dụng áo tạo cơ bắp 6 múi giả quá lộ liễu. Do đó, khán giả chê Nhậm Gia Luân lười biếng, không chịu luyện tập để có thân hình cường tráng khi hóa thân vào nhân vật mà phải sử dụng đến đạo cụ. Đây được coi là hành động thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng người xem.

Tuy nhiên, đạo diễn cũng khẳng định rằng Nhậm Gia Luân rất chuyên nghiệp, thậm chí phải chịu đựng mặc bộ đồ cơ bắp nặng nhọc, nóng bức trong khi quay phim vào mùa hè. Mặc dù, từng có nhiều sao nam sử dụng đồ cơ bắp giả, nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi lớn bởi cơ bụng giả của anh quá rõ ràng, không vừa vặn với cơ thể gây mất tự nhiên. Điều này cũng dẫn tới khuôn mặt và thân hình không khớp, tỉ lệ cơ bắp và tay mất cân đối.

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Màn khoe cơ bắp giả của Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Thực tế, thiết kế này đã nổi lên từ năm 2021. New York Post nhận định chiếc áo bodysuit này phù hợp cho những ai lỡ tăng cân sau khi ở nhà do dịch. Trong khi đó, Daily Mail nhận xét nó giống bộ đồ da người của Kẻ hủy diệt. Để có được sản phẩm này, bạn phải bỏ ra khoảng 100 USD. Nó được tạo ra bởi thương hiệu có tên Smitizen. Những chiếc áo này có giá như vậy vì nó không giống trang phục làm bằng polyester thường thấy trong dịp Halloween. Nó được làm từ 100% silicone y tế. Thậm chí, nhiều nhà cung cấp khác còn bán nó với giá 200 USD.

 

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Cơ bắp giả được rao bán phổ biến ở các web Trung Quốc - Ảnh: Internet

 

Ngoài việc giúp nam giới có những bức hình đẹp, hãng còn cho biết thiết kế này được sử dụng làm đạo cụ diễn xuất trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Bên cạnh đó, vào đầu năm 2021, không chỉ áo, những phương pháp giúp tạo cơ giả cũng trở nên phổ biến khi nhiều người lười vận động. Các thợ trang điểm làm video hướng dẫn cách tạo cơ bằng phấn tạo khối.

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