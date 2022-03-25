Trong "Ngự giao ký", Nhậm Gia Luân đảm nhận vai người cá Đông Hải - Trường Ý. Tuy nhiên, ngay tập đầu tiên, tạo hình giao nhân của Nhậm Gia Luân đã vấp phải vô số phản ứng trái chiều. Cụ thể, trong phân cảnh người cá Trường Ý ngoi lên từ mặt nước, nam diễn viên đã sử dụng áo tạo cơ bắp 6 múi giả quá lộ liễu. Do đó, khán giả chê Nhậm Gia Luân lười biếng, không chịu luyện tập để có thân hình cường tráng khi hóa thân vào nhân vật mà phải sử dụng đến đạo cụ. Đây được coi là hành động thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng người xem.

Tuy nhiên, đạo diễn cũng khẳng định rằng Nhậm Gia Luân rất chuyên nghiệp, thậm chí phải chịu đựng mặc bộ đồ cơ bắp nặng nhọc, nóng bức trong khi quay phim vào mùa hè. Mặc dù, từng có nhiều sao nam sử dụng đồ cơ bắp giả, nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi lớn bởi cơ bụng giả của anh quá rõ ràng, không vừa vặn với cơ thể gây mất tự nhiên. Điều này cũng dẫn tới khuôn mặt và thân hình không khớp, tỉ lệ cơ bắp và tay mất cân đối.