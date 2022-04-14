Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tham gia phim hiện đại, liệu dân tình hết hi vọng xem phim cổ trang?

Sao quốc tế 14/04/2022 21:05

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tới chỉ nhận những dự án phim hiện đại.

Kể từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ, những dự án Địch Lệ Nhiệt Ba nhận chủ yếu toàn là phim cổ trang. Song, mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết nàng mỹ nữ Tân Cương đang chuyển hướng sang đóng phim đề tài hiện đại, chủ yếu là phim về công sở.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn chỉnh thế nhưng mỹ nhân Tân Cương vẫn thường xuyên gây tranh cãi vì tạo hình cổ trang trong phim. Tuy không làm hài lòng khán giả về khoản tạo hình nhưng vì đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi bật nhất hiện nay nên phim của người đẹp này vẫn được khán giả cực kỳ mong đợi. Cô nàng có một số vai diễn cổ trang nổi bật như Bạch Phượng Cửu, Lý Trường Ca, Kỷ Vân Hòa…

dich le nhiet baRộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tham gia phim hiện đại, liệu dân tình hết hi vọng xem phim cổ trang? - Ảnh 2
Tạo hình cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba mang nhiều nét lai Tây nên được đánh giá là khó hợp tạo hình cổ trang. Khi tham gia vào những dự án phim hiện đại, nhan sắc của cô nàng lại bùng nổ khiến dân tình mê mẩn. Cụ thể, cư dân mạng không khỏi cảm thán về nhân vật do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính là "Hạnh Phúc Trong Tầm Tay" và "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh". Vì vậy, rất nhiều khán giả đã ủng hộ quyết định chuyển hướng của nàng mỹ nữ Tân Cương.

dich le nhiet ba 1Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tham gia phim hiện đại, liệu dân tình hết hi vọng xem phim cổ trang? - Ảnh 4
Tạo hình của mỹ nhân Tân Cương ở phim hiện đại - Ảnh: Internet

Mặc dù thông tin trên chưa được xác nhận, nhưng việc Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập đoàn làm phim "Công Tố Tinh Anh" đã cho thấy sự chuyển hướng của cô nàng trong sự nghiệp. Dù đóng cổ trang hay hiện đại, nhiều khán giả vẫn cho rằng cô nàng nên cải thiện thêm kĩ năng diễn xuất thì tốt hơn.

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