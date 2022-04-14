Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tham gia phim hiện đại, liệu dân tình hết hi vọng xem phim cổ trang?

Kể từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ, những dự án Địch Lệ Nhiệt Ba nhận chủ yếu toàn là phim cổ trang. Song, mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết nàng mỹ nữ Tân Cương đang chuyển hướng sang đóng phim đề tài hiện đại, chủ yếu là phim về công sở.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn chỉnh thế nhưng mỹ nhân Tân Cương vẫn thường xuyên gây tranh cãi vì tạo hình cổ trang trong phim. Tuy không làm hài lòng khán giả về khoản tạo hình nhưng vì đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi bật nhất hiện nay nên phim của người đẹp này vẫn được khán giả cực kỳ mong đợi. Cô nàng có một số vai diễn cổ trang nổi bật như Bạch Phượng Cửu, Lý Trường Ca, Kỷ Vân Hòa…