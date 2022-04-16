Địch Lệ Nhiệt Ba 'chật vật' diễn cảnh hôn với Nhậm Gia Luân khiến fan không ngừng 'cười bò'

Sao quốc tế 16/04/2022 18:56

Khi thực hiện cảnh hôn trao đổi giao châu, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vô cùng chật vật để hoàn thành cảnh quay này.

Sau khi phần 1 kết thúc, bộ phim cổ trang thuộc thể loại huyền ảo "Ngự Giao Ký" bước sang hồi 2 với tên gọi "Ngỡ Cố Nhân Quay Về". Đối lập với những ngọt ngào và hài hước ở phần 1, sang phần này, người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân) và Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) bước vào giai đoạn ngược nhau khóc hết nước mắt. 

Mới đây, tại hậu trường phim, đằng sau cảnh hôn trao đổi giao châu nhẹ nhàng ở trên phim, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vô cùng chật vật để hoàn thành cảnh quay. Mỹ nhân Tân Cương không ngừng mắc lỗi và cười đùa trêu chọc bạn diễn Nhậm Gia Luân mà không nghĩ đến việc nam chính là trai đã có vợ.

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Cảnh hôn trao đổi giao châu nhẹ nhàng ở trên phim - Ảnh: Internet

Trong video hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba hết bấu víu Nhậm Gia Luân lại bật cười phá lên sau khi nghe lời hướng dẫn của đạo diễn. Có thể thấy, cảnh hôn này hoàn thành khá vất vả.

Tưởng rằng hành động này sẽ không ảnh hưởng gì nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại vấp phải làn sóng chỉ trích của khán giả vì cố tình mắc lỗi và thiếu nghiêm túc khi quay phim. Thậm chí, có người còn nặng lời cho rằng cô cố tình mắc lỗi để được hôn Nhậm Gia Luân nhiều lần.

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Địch Lệ Nhiệt Ba phải quay lại cảnh hôn khá nhiều lần - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó cũng có không ít người bênh vực cho cô rằng đây chỉ là cảnh hậu trường vui vẻ giữa các diễn viên, hơn nữa Địch Lệ Nhiệt Ba không đến mức có hành động hay mang dụng ý khác với người đã có vợ như thế.

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