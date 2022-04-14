Liên tiếp mắc lỗi để được hôn bạn diễn nhiều lần, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ phía netizen

Sao quốc tế 14/04/2022 23:51

Netizen nghi ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba "lợi dụng" thời cơ ở Ngự Giao Ký để được hôn Nhậm Gia Luân nhiều lần.

Sau khi hồi 1 khép lại tương đối thành công, phim cổ trang Ngự Giao Ký chính thức bước qua hồi 2 mang tên Ngỡ Cố Nhân Quay Về. Giờ đây Trường Ý (Nhậm Gia Luân) và Kỷ Vân Hoà (Địch Lệ Nhiệt Ba) chính thức bước vào giai đoạn đau khổ day dứt, đến cảnh hôn nhau cũng khiến người xem cảm thấy đau buồn cùng nhân vật. Khác với cảnh hôn gây thương cảm trong lòng người hâm mộ, hậu trường cảnh hôn giữa 2 nhân vật chính lại khiến netizen có cái thiện cảm không tốt về Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Liên tiếp mắc lỗi để được hôn bạn diễn nhiều lần, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ phía netizen - Ảnh 1
Liên tiếp mắc lỗi để được hôn bạn diễn nhiều lần, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ phía netizen - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba cố ý mắc lỗi để hôn Nhậm Gia Luân? - Ảnh: Internet

Cụ thể trong cảnh hôn trao đổi giao châu giữa hai nhân vật, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vô cùng chật vật ở hậu trường chứ không hề trơn tru như trên phim. Cô liên tục được cho là mắc lỗi, hay bật cười rồi liên tục trêu chọc Nhậm Gia Luân.

Địch Lệ Nhiệt Ba khi thì bấu víu bạn diễn nam, lúc lại cùng anh cười nắc nẻ vì lời chỉ dẫn của đạo diễn. Vì thế để quay được cảnh hôn này, cặp chính Ngự Giao Ký đã trải qua muôn vàn khó khăn.

Liên tiếp mắc lỗi để được hôn bạn diễn nhiều lần, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ phía netizen - Ảnh 3

 Liên tiếp mắc lỗi để được hôn bạn diễn nhiều lần, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ phía netizen - Ảnh 4

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng như không có gì đáng để chỉ trích của Địch Lệ Nhiệt Ba bởi việc 2 diễn viên chính hôn nhau nhiều lần là chuyện bình thường trong những bộ phim, nhưng điều đáng nói ở đây là Nhậm Gia Luân là người đã có vợ và việc nữ diễn viên ''cố tình'' làm hỏng cảnh quay nhiều lần khiến netizen cảm thấy nóng mặt dùm bà xã Nhậm Gia Luân. 

Đây thực chất không phải lần đầu Địch Lệ Nhiệt Ba dính nhiều tin tức "ám muội" cùng bạn diễn, trước đó còn có Hoàng Cảnh Du và Dương Dương. Mặt khác, nữ diễn viên cũng từng nửa đùa nửa thật bảo rằng sẽ không hợp tác lại với Nhậm Gia Luân, cũng giống với phong cách làm việc trước giờ của ngôi sao Ngự Giao Ký.

 

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