Ảnh cưới đẹp như mơ của Nhậm Gia Luân - Địch Lệ Nhiệt Ba ở Ngự Giao Ký: Trang phục đẹp lung linh nhưng netizen lại ‘soi’ ra một chi tiết lạ

Đoàn làm phim vừa tung ra ảnh cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim Ngự Giao Ký.

Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính hiện đang là bộ phim cổ trang thu hút được sự quan tâm rất lớn của mọt phim. Bộ phim là mối tình bi thương của Kỷ Vân Hòa – Trường Ý (Địch Lệ Nhiệt Ba – Nhậm Gia Luân) với cái chết bi thương của nữ chính Vân Hòa. Phim bước sang giai đoạn mới với sự hồi sinh của A Kỷ, nhiều CĐM ghép đôi cặp nữ chính-nam phụ (A Kỷ - Lâm Hạo Thanh). Tuy nhiên, phần đông khán giả lại dành tình cảm cho cặp chính Chuyện tình đầy bi thương của Vân Hòa và Trường Ý - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây phía đoàn làm phim đã làm khán giả hài lòng với ảnh cưới cực ngọt của nam nữ chính trong Ngự Giao Ký. Tạo hình tân lang, tân nương của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba vừa tung ra đã gây sốt cộng đồng mạng. Trong ảnh, cặp đôi được diện hỉ phục màu đỏ, nhan sắc đỉnh chóp, góc nghiêng cực phẩm hiện lên rõ nét khiến dân tình mê mẩn. Đây có lẽ chính là khoảnh khắc mà các mọt phim Hoa ngữ đã đợi chờ trong suốt cả tháng nay.

Ảnh cưới cực ngọt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trên phim - Ảnh: Chụp màn hình uy nhiên, nhiều khán giả đã tinh ý nhận ra sự tỉ mỉ của tổ tạo hình khi tạo ra trang phục cưới cho A Kỷ và Trường Ý. Theo đó, A Kỷ được diện một bộ hỉ phục màu đỏ tươi có thêu hoa văn xanh tượng trưng cho đuôi cá của Trường Ý lúc ở Vạn Hoa Cốc. Trong khi đó, hỉ phục của Trường Ý cũng được điểm xuyến bằng hình thêu những chiếc vảy cá vàng.

Áo thêu hoa xanh tượng trưng cho đuôi cá của Trường Ý - Ảnh: Chụp màn hình Trang phục của Trường Ý được thêu vảy cá vàng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, nhân vật Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chấp nhận hy sinh để đổi lấy bình yên cho Bắc Uyên và Vạn Hoa Cốc. Thời khắc Kỷ Vân Hòa “bay màu” khiến không chỉ Trường Ý mà cả khán giả đều phải rơi nước mắt. A Kỷ tái sinh - Ảnh: Chụp màn hình Nhờ có Lâm Hạo Thanh, Kỷ Vân Hòa đã được sống lại với thân phận hồ ly A Kỷ. Sau khi được hồi sinh, A Kỷ lại tiếp tục đến Bắc Uyên và gặp lại Trường Ý. Tại đây, cặp đôi sẽ được tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của mọi người. Nam phụ "Lâm Hạo Thanh" được khán giả yêu mến - Ảnh: Chụp màn hình Hình cưới của A Kỷ và Trường Ý được tung ra không chỉ khiến người xem choáng ngợp mà còn là hi vọng cho một cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, từ đoạn trailer được tung ra, không ít khán giả cho rằng sau đám cưới, cặp đôi này vẫn phải đối mặt với nguy hiểm đến từ phía Thuận Đức và Tiên sư. Hiện bộ phim Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy đang được lên sóng trên trang Tencent vào lúc 17 giờ tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-cuoi-dep-nhu-mo-cua-nham-gia-luan-dich-le-nhiet-ba-o-ngu-giao-ky-trang-phuc-dep-lung-linh-nhung-netizen-lai-soi-ra-mot-chi-tiet-la-462627.html