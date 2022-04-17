Đều nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng lại khác nhau 'một trời một vực'

Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng đều trở thành diễn viên nổi tiếng, vụt sáng lên sau 1 đêm chỉ nhờ 1 bộ phim. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật tính tới hiện tại đều khác nhau "một trời một vực".

Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã "gây bão" với vẻ đẹp trong trẻo, thanh tao, khí chất thoát tục. Những bộ phim mà người đẹp này góp mặt như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ... đều khiến dân tình nhớ mãi không quên. Do đó, nữ diễn viên được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" và gặt hái được hàng loạt thành tích lớn, ai cũng phải ngưỡng mộ.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Sau đó, cô bắt đầu chuyển hướng sang mảng điện ảnh với sự trợ giúp của cha nuôi – tỷ phú Trần Kim Phi. Với hậu thuẫn vững chắc như vậy, "thần tiên tỷ tỷ" nhanh chóng có được hàng loạt nguồn tài nguyên siêu mạnh bên điện ảnh và hợp tác cùng với nhiều ngôi sao hạng A như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt, Lê Minh… Nếu so sánh về tài nguyên điện ảnh, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi đều bị Lưu Diệc Phi "lấn át" hoàn toàn.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang có 2 bộ phim nằm kho chờ chiếu là "Nam Yên Trai Bút Lục" và "Mộng Hoa Lục", nhưng chưa biết thành tích khi lên sóng sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, mỹ nhân này cũng đang trong giai đoạn quay dự án hiện đại "Đi Đến Nơi Có Gió" cùng với Lý Hiện, dự kiến sẽ lên sóng vào năm sau.

Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Với bộ phim "Cùng Ngắm Mưa Sao Băng", Trịnh Sảng đã vươn lên thành tiểu hoa hot nhất nhì màn ảnh vào năm 2009. Thậm chí, cô nàng còn là một truyền kỳ trong showbiz Hoa ngữ khi không có nhan sắc nổi bật, diễn xuất kém và chẳng đam mê chiêu trò, nhưng cô ấy vẫn nổi như cồn suốt hơn 10 năm liền.

Tuy nhiên, tình cũ Trương Hằng bất ngờ "bốc phốt" nhiều chuyện không hay ho liên quan đến việc sinh và nuôi con. Không những thế, người đẹp còn sử dụng hợp đồng âm dương và vướng lùm xùm thuế. Ngay lập tức, dân tình chứng kiến màn "quay xe" ngoạn mục từ khán giả, Trịnh Sảng không chỉ bị công chúng "phong sát" mà Quảng Điện cũng ra lệnh hạn chế hoạt động, giờ nữ diễn viên muốn quay lại làng giải trí là điều gần như không thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/deu-noi-tieng-chi-sau-mot-dem-nhung-su-nghiep-cua-luu-diec-phi-va-trinh-sang-lai-khac-nhau-mot-troi-mot-vuc-462831.html