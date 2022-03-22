Loạt ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ váy Nữ thần Kim ưng năm 2006 bất ngờ bị 'đào' lại

Lưu Diệc Phi là Nữ thần Kim Ưng đầu tiên khi danh hiệu này được lập ra. Cô cũng là nữ thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng. Đây cũng là thời điểm đỉnh cao nhan sắc của Lưu Diệc Phi. Cô được cố nhà văn Kim Dung và rất nhiều nghệ sĩ ca ngợi vẻ đẹp tựa thần tiên.

Tại thời điểm đó, khi mới 19 tuổi, Lưu Diệc Phi vừa mang vẻ đẹp dịu dàng thanh cao, vừa trong sáng thuần khiết. Vì vậy, nữ diễn viên đã được chọn mặt gửi vàng để trở thành Nữ thần Kim Ưng. Đến thời điểm hiện tại, mỹ nhân họ Lưu vẫn là "nữ thần" trẻ tuổi nhất trong lịch sử múa mở màn cho Lễ trao giải.