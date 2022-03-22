Loạt ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ váy Nữ thần Kim ưng năm 2006 bất ngờ bị 'đào' lại

Gần đây, nữ thần Kim Ưng năm 2022 đang được ráo riết "chọn mặt gửi vàng", cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Lưu Diệc Phi năm xưa.
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Lưu Diệc Phi là Nữ thần Kim Ưng đầu tiên khi danh hiệu này được lập ra. Cô cũng là nữ thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng. Đây cũng là thời điểm đỉnh cao nhan sắc của Lưu Diệc Phi. Cô được cố nhà văn Kim Dung và rất nhiều nghệ sĩ ca ngợi vẻ đẹp tựa thần tiên.
Tại thời điểm đó, khi mới 19 tuổi, Lưu Diệc Phi vừa mang vẻ đẹp dịu dàng thanh cao, vừa trong sáng thuần khiết. Vì vậy, nữ diễn viên đã được chọn mặt gửi vàng để trở thành Nữ thần Kim Ưng. Đến thời điểm hiện tại, mỹ nhân họ Lưu vẫn là "nữ thần" trẻ tuổi nhất trong lịch sử múa mở màn cho Lễ trao giải.
Nhìn những hình ảnh thanh tú, diễm lệ tại Kim Ưng 2006 của Lưu Diệc Phi không ít khán giả phải công nhận và tán thưởng danh hiệu "Thần tiên tỷ tỷ" trao không nhầm người. Vốn trang phục Nữ thần Kim Ưng rất kén người mặc bởi bộ đồ được may dựa trên vóc dáng, bó sát theo đường cong cơ thể nên rất dễ lộ khuyết điểm, song nữ diễn viên vẫn thể hiện được khí chất thần tiên, thoát tục khi múa trong trang phục này.
Tiết mục múa thiên nga của nữ diễn viên cũng được khen ngợi và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Vốn học múa ba lê từ nhỏ, động tác của cô nàng được đánh giá uyển chuyển, cuốn hút.
Sau Lưu Diệc Phi, hàng loạt cái tên khác đã vinh dự nhận được danh hiệu cao quý này. Có thể kể đến như Lý Tiểu Lộ, Vương Lạc Đan, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến. Tuy nhiên, hai cái tên nổi bật là Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể qua nổi sức hút mạnh mẽ của mỹ nhân họ Lưu.