Lý do không ngờ tới lý giải chuyện Lưu Diệc Phi chưa chịu kết hôn, một "nam thần" bị gọi tên

Sao quốc tế 08/04/2022 18:02

Trong khi các sao nữ cùng thời là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều đã đi qua một lần đò, người đẹp Lưu Diệc Phi vẫn trung thành với vị trí "quý cô độc thân" tuổi 35.

Lưu Diệc Phi chưa đến mức không có một mảnh tình vắt vai nào. “Tiểu Long Nữ” cũng từng công khai hẹn hò với Song Seung Hun sau khi cả hai cùng hợp tác chung trong bộ phim “Tình Yêu Thứ Ba” vào năm 2015.

Lý do không ngờ tới lý giải chuyện Lưu Diệc Phi chưa chịu kết hôn, một 'nam thần' bị gọi tên - Ảnh 1
"Song Seung Hun" - Mối tình công khai duy nhất của Lưu Diệc Phi -  Ảnh Chụp màn hình

Chuyện tình của 2 ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa – Hàn từng được công chúng quan tâm hết mực, tuy cách biệt 11 tuổi nhưng họ lại rất xứng đôi vừa lứa. Thuở đầu, Lưu Diệc Phi – Song Seung Hun cùng nhau tham gia rất nhiều sự kiện, nhìn họ vừa đẹp đôi vừa tình cảm mà ai cũng ngưỡng mộ.

Xa về khoảng cách, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun gần như ít tương tác, hàng loạt tin đồn chia tay từ đó mà xuất hiện. Đến đầu năm 2018, công chúng đón nhận tin cặp đôi nổi tiếng này đã chính thức “đường ai nấy đi”, kết thúc một đoạn tình kéo dài hơn 2 năm. Từ đó cho đến giờ cũng đã 4 năm rồi nhưng nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp không còn công khai hẹn hò với ai nữa, mặc kệ việc mẹ cô rất sốt ruột khi con gái cứ mãi ế như vậy.

Có một lời đồn thổi khác cách đây vài năm, trên QQ từng có một bài viết với dòng tít gây chú ý khi “Lưu Diệc Phi 33 tuổi vẫn còn độc thân?". Bài báo này lật lại bài phỏng vấn ngày xưa Lưu Diệc Phi từng thừa nhận mình rất thích một người, tuy nhiên người này là ai thì cô không chịu tiết lộ. Netizen đã cố gắng tìm những sao nam từng hợp tác với nữ thần họ Lưu để tìm câu trả lời, trong số đó Lâm Chí Dĩnh bị réo tên nhiều nhất.

Lý do không ngờ tới lý giải chuyện Lưu Diệc Phi chưa chịu kết hôn, một 'nam thần' bị gọi tên - Ảnh 2
Trang báo nói về việc Lưu Diệc Phi từng có tìh cảm đặc biệt với Lâm Chí Dĩnh - Ảnh: Chụp màn hình

Cặp đôi từng hợp tác với nhau trong dự án "Thiên Long Bát Bộ", Lâm Chí Dĩnh thậm chí còn mời Lưu Diệc Phi đóng MV. Tuy nhiên, hiện tại, tài tử họ Lâm đã lập gia đình và trở thành ông bố ba con. Nhiều năm sau, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về tin đồn với Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi lại nói: "Nếu như tôi chủ động hơn thì giờ đây đã thành bà Lâm rồi".

Lý do không ngờ tới lý giải chuyện Lưu Diệc Phi chưa chịu kết hôn, một 'nam thần' bị gọi tên - Ảnh 3
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi thân thiết trên phim trường - Ảnh: Internet

Có lẽ, nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi vẫn là “gương mặt thân quen” của làng FA đến từ việc cô ấy xinh đẹp và giỏi giang nên những chàng trai đều cảm thấy e ngại không dám theo đuổi cô ấy. Hơn nữa, chính Lưu Diệc Phi cũng không chủ động trong chuyện này, có vẻ như cô bị “ám ảnh” bởi kết thúc không có hậu chuyện hôn nhân của các sao nữ cùng thời Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh nên cô còn e dè chuyện kết hôn.

Lý do không ngờ tới lý giải chuyện Lưu Diệc Phi chưa chịu kết hôn, một 'nam thần' bị gọi tên - Ảnh 4
Quý cô độc thân tuổi 35 - Ảnh: Internet

Vì lý do gì đi nữa nhưng người hâm mộ "thần tiên tỷ tỷ' đều mong muốn cô sẽ sớm tìm thấy “bến đỗ” của đời mình.

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