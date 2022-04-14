Bất ngờ trước tuổi thật của dàn nữ minh tinh Hoa ngữ: Đường Yên, Lưu Diệc Phi đẹp bất chấp thời gian

Mặc dù đã gần 50 nhưng nhan sắc và diễn xuất của nữ diễn viên không hề giảm sút mà ngược lại, ngày càng "lên hương" theo thời gian. Người xem luôn thấy một thần thái, khí chất ngút ngàn mà ít nữ minh tinh nào có được.

Dù đã là mẹ một con nhưng Đường Yên vẫn giữ được những nét trẻ trung vốn có của mình. Nhiều người hiểu lầm nữ diễn viên thuộc lớp tiểu hoa sau 85, nhưng sự thật là cô sinh năm 1983 (39 tuổi). Điều này không khỏi khiến người hâm mộ phải so sánh Đường Yên với Tôn Lệ. Mặc dù bằng tuổi nhưng phải công nhận bà xã La Tấn trông trẻ trung hơn hẳn nữ diễn viên họ Tôn rất nhiều.

Châu Tấn được mệnh danh là một trong tứ đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Xét về diễn xuất, cô được đánh giá là vượt trội so với ba người còn lại. Thậm chí, nhiều người còn dùng từ "thiên tài" để nói về những gì ngôi sao sinh năm 1974 thể hiện trên màn ảnh.

Đường Yên và La Tấn hiện là cặp sao đắt giá của làng giải trí Hoa ngữ, họ từng đóng chung nhiều phim như: Loạn thế giai nhân, Nữ đặc công X, Người tình kim cương, Cẩm tú vị ương, Quy khứ lai... rồi về chung nhà vào năm 2018. Họ khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ chi tiết về cuộc sống riêng.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi gây sốt màn ảnh Hoa ngữ khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ bên cạnh "Dương Quá" Huỳnh Hiểu Minh trong Thần điêu đại hiệp. Mỹ nhân một lần nữa khắc họa sống động hình ảnh "bạch y thiếu nữ" mà nhà văn Kim Dung từng dùng những từ ngữ đẹp nhất để mô tả. Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết cùng khí chất thanh tao, thoát tục. Cho tới hiện tại, Lưu Diệc Phi chỉ mới ngoài 30, thậm chí còn ít tuổi hơn cả Đường Yên.

Tuy nhiên, từ khi còn là một cô bé cho đến thời gây sốt màn ảnh với hình tượng Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ rồi trở thành một phụ nữ ngoài 30, "thần tiên tỉ tỉ" vẫn khiến bao khán giả mê đắm trước vẻ đẹp không tì vết.

Ngô Cẩn Ngôn

Sau bộ phim "Diên Hi Công Lược", Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên được khán giả "nhớ mặt thuộc tên". Sở hữu thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, sự nghiệp mới bắt đầu gặt hái được thành công nhất định, nhiều người nghĩ Ngô Cẩn Ngôn chỉ mới hơn 20. Nhưng thực ra cô nàng sinh năm 1990, nghĩa là năm nay đã 32 tuổi.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ngụy Anh Lạc. Sina nhận xét "Diên Hi công lược" đã mở ra sự nghiệp tươi sáng cho mỹ nhân 9X, nhưng cô lại không biết cách trân trọng cơ hội, khiến độ nổi tiếng tụt dốc thời gian qua.