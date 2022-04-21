Hậu ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tỏa rõ ý muốn quay lại, nhưng phản ứng của nàng 'én nhỏ' khiến mọi người đều ngạc nhiên

Sao quốc tế 21/04/2022 12:12

Những ai yêu mến cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn mong một ngày cả hai có thể quay lại với nhau. Tuy nhiên, e rằng ngày đó sẽ còn rất lâu nữa mới có thể thành sự thật.

Hậu ly hôn được 1 năm, cả Phùng Thiệu PhongTriệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được những sự quan tâm nhất định từ phía netizen. Thậm chí, họ còn hy vọng cả 2 còn thể nối lại tình xưa, bởi trước đó cặp đôi đã từng có nhưng năm tháng cực kỳ hạnh phúc bên cạnh nhau. 

Hậu ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tỏa rõ ý muốn quay lại, nhưng phản ứng của nàng 'én nhỏ' khiến mọi người đều ngạc nhiên - Ảnh 1
CĐM xứ Trung rất muốn cặp đôi ''trai tài,gái sắc'' quay lại bên nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, CĐM xứ Trung đang xôn xao về 1 bài viết có nội dung về cặp đôi như sau, 1 năm sau ly hôn, Phùng Thiệu Phong tha thiết với nguyện vọng tái hôn cùng vợ cũ. Tuy nhiên, trái ngược với ý muốn của chồng cũ, nàng ''én nhỏ'' thẳng thừng từ chối.

Trả lời cho việc tại sao từ chối mong muốn của chồng cũ, nữ diễn viên cho biết cả hai chỉ thích hợp làm bạn và không hề có ý muốn quay lại với Phùng Thiệu Phong. Đáng chú ý, 1 nhà sản xuất phim có ý định mời nam diễn viên hợp tác với Lý Băng Băng, tuy nhiên sau khi xem xong kịch bản, người đẹp họ Lý cho rằng Triệu Lệ Dĩnh phù hợp với vai diễn hơn, chính vì vậy đã tiến cử nàng "Sam sam" đóng phim.

Hậu ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tỏa rõ ý muốn quay lại, nhưng phản ứng của nàng 'én nhỏ' khiến mọi người đều ngạc nhiên - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Điều đáng ngạc nhiên là Triệu Lệ Dĩnh không hề từ chối, mà ngược lại rất sẵn lòng đóng cặp cùng chồng cũ. Tất nhiên, bài viết trên chỉ là những nhận định không hề có căn cứ do CĐM nhận định, bởi lẽ những người trong cuộc đến lúc này vẫn chưa hề lên tiếng về vấn đề này. 

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