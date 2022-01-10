Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nữ cổ trang thế hệ mới được ví là sự 'pha trộn' của Tần Lam và Đổng Khiết

Sở hữu nhan sắc trong trẻo và thanh thuần, Trần Dao hiện đang được netizen hết mực "o bế" và ví như sự pha trộn của Tần Lam và Đổng Khiết.

Tuy chưa từng đóng một vai cung đấu nào nhưng tạo hình phi tần nhà Thanh mới đây của Trần Dao đã gây sốt MXH Trung Quốc vì vô cùng xinh đẹp và xuất sắc. Được biết, tạo hình phi tần này là trong bộ ảnh ăn mừng năm mới được chính cô đồng ý thực hiện.

Tạo hình của Trần Dao trong bộ ảnh phi tần nhà Thanh nhằm đón chào năm mới

Nữ diễn học hỏi nhiều từ tạo hình của hai bộ phim Diên Hi Công Lược và Như Ý Truyện

Trần Dao từng là chủ đề nóng khi mạnh dạn "khoe vòng 1" trong phim Pháp Sư Vô Tâm nhờ kỹ xảo chuyên nghiệp. Có thể thấy trong bộ ảnh chào năm mới này, Trần Dao đã mượn ý tưởng trang điểm và y phục từ hai bộ phim cung đấu vô cùng nổi tiếng là Diên Hi Công Lược và Như Ý Truyện từng gây bão lên toàn châu Á.

Trần Dao được khen là có nhan sắc pha trộn giữa Đổng Khiết và Tần Lam

Nhiều người cũng nhận xét rằng, tạo hình phi tần nhà Thanh của cô vừa giống với Phú Sát Dung m (Tần Lam đóng) và Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết đảm nhận). Vì vậy mà netizen đang vô cùng mong mỏi rằng trong tương lai sẽ được thấy Trần Dao trong một vai diễn cung đấu đúng nghĩa. Được biết, tuy đã đóng kha khá bộ phim nhưng Trần Dao vẫn chưa thật sự có cơ hội tham gia vào bộ phim cung đấu nào đúng nghĩa cả.

Trần Dao vẫn chưa có bộ phim cung đấu nào đúng nghĩa

Ảnh: Weibo

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