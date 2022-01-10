Nam chính thái Tử Phi Thăng Chức Ký đổi nghề, livestream bán... băng vệ sinh

Sao quốc tế 10/01/2022 10:25

Từng là một trong những sao nam được kỳ vọng nhất làng giải trí Hoa ngữ, nay nam chính Tử Phi Thăng Chức Ký - Thịnh Nhất Luân sa cơ đến mức phải livestream bán băng vệ sinh.

Cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao với hình ảnh nam diễn viên Thịnh Nhất Luân xuất hiện trên một kênh livestream bán hàng trực tuyến. Tuy vậy, điều khiến cho người khác phải bất ngờ chính là sản phẩm mà anh bán lại là băng vệ sinh bởi vì việc các sao nam phải bán băng vệ sinh là điều hiếm thấy, dù cho là để kiếm thêm thu nhập đi chăng nữa.

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Thịnh Nhất Luân bán băng vệ sinh trên livestream

Trong buổi livestream này, Thịnh Nhất Luân diện bộ vest lịch lãm, làm tóc bảnh bao và tự nhiên giao tiếp với khán giả. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về một nam diễn viên bán băng vệ sinh thì cũng có rất nhiều người nhận xét rằng nam diễn viên rất chuyên nghiệp và nhã nhặn, ân cần tư vấn cho các khách hàng xem livestream.

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Vì độ nổi tiếng sau Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Thịnh Nhất Luân bị ngộp và không theo kịp đồng nghiệp

Khi tham gia chương trình Tôi Là Diễn Viên mùa 3 vào năm 2021, Thịnh Nhất Luân chia sẻ rằng bản thân đã vô cùng bất ngờ khi bản thân có thể nổi tiếng sau một đêm thông qua vai diễn trong phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, nhưng anh cũng vô cùng ngộp thở với độ nổi tiếng này, sau đó không thể theo kịp các bạn diễn khác và bị các nhà làm phim "ghẻ lạnh". Cũng vì thế mà Thịnh Nhất Luân bị chê là hết thời khi chỉ mới có 32 tuổi.

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Thịnh Nhất Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự nghiệp của anh còn có điểm nhấn khác Thái Tử Phi Thăng Chức Ký là anh từng có cơ hội sánh vai với một trong những ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ - Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp và sánh đôi bên Ảnh Hậu Mã Tư Thuần trong Tướng Quân Tại Thượng.

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Nam diễn viên xuất hiện bên Mã Tư Thuần trong Tướng Quân Tại Thượng

Nhưng vì diễn xuất mãi không có tiến bộ cùng đời tư vướng vào nhiều bê bối nên dù cho miệt mài đóng phim thì Thịnh Nhất Luân sau này cũng chỉ được giao cho các vai phụ mờ nhạt và ít đất diễn.

Ảnh: Internet

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