Tuổi 51 quyến rũ và bốc lửa của 'bom sex gốc Việt' Chung Lệ Đề

Sao quốc tế 05/01/2022 16:08

Dù đã ở tuổi ngũ tuần, Chung Lệ Đề vẫn vô cùng quyến rũ và gợi cảm khi diện đồ bơi ôm sát đi lướt sóng.

Ở tuổi 51 và trải qua 3 đời chồng, giờ đây Chung Lệ Đề vẫn vô cùng tươi trẻ và tràn đầy sức sống, cô cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời sống cá nhân của mình lên MXH. Mới đây, khoảnh khắc quyến rũ tại một bãi biển khi cô đi lướt sóng đã làm "náo loạn" cộng đồng mạng.

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Ở tuổi 51 và trải qua 3 đời chồng, Chung Lệ Đề vẫn vô cùng tươi trẻ và tràn đầy sức sống - Ảnh: Internet

Theo đó, tại buổi lướt sóng này, Chung Lệ Đề diện một chiếc áo tắm ôm sát, khoe trọn thân hình săn chắc và quyến rũ kèm theo kiểu tóc tết hai bên công cùng hiện đại và trẻ trung. Nữ diễn viên cho biết, dù cô mới chỉ tập lướt sóng gần đây nhưng đã nhanh chóng yêu thích và chọn nó là môn thể thao mới mà mình đam mê.

Chiêm ngưỡng loạt ảnh này, nhiều người cho rằng dù sao Chung Lệ Đề cũng đã có tuổi, vẫn nên chơi những môn thể thao nhẹ nhàng hơn, không nên mạo hiểm nữa. Đối diện với loạt comment như vậy, nữ nghệ sĩ vui vẻ đáp rằng lướt sóng là cách "an dưỡng" hợp lý nhất với cô vào thời điểm này.

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Chung Lệ Đề diện một chiếc áo tắm ôm sát, khoe trọn thân hình săn chắc và quyến rũ dù đã ngũ tuần - Ảnh: Instagram nhân vật

Tuy vậy, vẫn có rất nhiều khán giả trầm trồ với diện mạo của Chung Lệ Đề ở tuổi 51. Ở tuổi ngũ tuần, nhiều người ghen tị với nữ diễn viên vì cô vẫn sở hữu một làn da căng bóng, trắng hồng và mịn màng. Đặc biệt, sau 3 lần sinh nở thì các đường cong và tỷ lệ cô thể của cô vẫn gần như không đổi.

Hiện tại, cô và người chồng thứ 3 đang hạnh phúc bên nhau bất chấp việc chênh lệch tuổi tác. Cuối năm 2021, Chung Lệ Đề đăng tải những bức ảnh tình cảm của mình và chồng trẻ kèm theo bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.

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Chung Lệ Đề và người chồng thứ 3 đang hạnh phúc bên nhau bất chấp việc chênh lệch tuổi tác - Ảnh: Internet

"Cách chúng ta yêu nhau là chấp nhận con người của nhau như vốn có, thay vì cố gắng biến nửa kia thành người khác. Điều này có nghĩa là em yêu anh, ủng hộ anh ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Điều đó cũng có nghĩa là yêu anh cả khi anh chán nản, không chỉ khi anh vui vẻ, hạnh phúc. Nó cũng có nghĩa là chỉ nghĩ về anh, mơ về anh, không ngừng mong muốn và cần anh. Hy vọng anh cũng như vậy với em..." - Chung Lệ Đề viết.

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