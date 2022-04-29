Điểm mặt những sao nữ Cbiz sở hữu 'đôi chân vàng', netizen nhìn vào chỉ biết ao ước co được

Sở hữu nhan sắc khiến nhiều người ''u mê'' rồi, những sao nữ này còn có nốt đôi chân siêu đẹp khiến ai nhìn vào cũng chỉ biết ganh tị.

Quan Hiểu Đồng

Đôi chân siêu dài của Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Chiều cao của Quan Hiểu Đồng nằm trong khoảng 1,72-1,75m. Cô nàng sở hữu đôi chân cực phẩm, dài miên man, trắng nuột nà và thẳng tắp. Nhờ vậy, mà khi đi dự sự kiện cô nàng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn và dễ dàng trưng diện những outfit khoe chân mà không quá khó khăn.

Cổ Lực Na Trát

Chiều cao đáng kinh ngạc của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Được mệnh nha là một trong những tượng đại sắc đẹp của xứ Trung. Ngoài gương mặt nữ thần mỗi khi xuất hiện đều khiến người hâm mộ xuýt xoa trước vẻ đẹp ''thần tiên''. Nữ diễn viên còn gây ấn tượng với chiều cao khủng.

Mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát cao khoảng 1,72m. Sở hữu đôi chân dài và vòng eo con kiến, body của Na Trát lúc nào cũng ‘mlem mlem’.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Đôi chân nuột nà của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Nhắc tới chân dài, thiếu mất cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là một thiếu sót lớn. Không chỉ là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp xuất thần. Cũng giống như Cổ Lực Na Trát, nữ diễn viên cũng có cho mình chiều cao khoảng 1,68m. Cặp giò đà điểu miên man cộng thêm body siêu xịn, gương mặt siêu xinh thì Nhiệt Ba nhan sắc quả là đỉnh cao rồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-mat-nhung-sao-nu-cbiz-so-huu-doi-chan-vang-netizen-nhin-vao-chi-biet-ao-uoc-co-duoc-465448.html