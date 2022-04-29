Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc, Netizen đồng loạt thả 'phẫn nộ' vì có quá nhiều điểm vô lý

Sao quốc tế 29/04/2022 15:27

Dù đã kết thúc, Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây tranh cãi cộng đồng mạng vì nhiều điểm bất thường.

Mặc dù đã kết thúc, Ngự Giao Ký hiện vẫn đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Phim kể về mối tình giữa giao nhân (người cá) và ngự yêu sư (người thuần hóa yêu quái). Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) là ngự yêu sư mạnh nhất Ngự Yêu Cốc. Nàng cùng với Thiếu Cốc Chủ Lâm Hạo Thanh được giao nhiệm vụ ai quy phục được giao nhân trước sẽ kế vị Cốc Chủ, trở thành chủ nhân mới của Ngự Yêu Cốc. Thế nhưng đối mặt với một giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân)  khuynh quốc khuynh thành, sở hữu vẻ đẹp kinh tâm động phách, Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) đã dần rơi vào lưới tình. Nhưng phàm người và yêu nảy sinh tình cảm, chỉ cần bị phát hiện, giết không tha.

Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc, Netizen đồng loạt thả 'phẫn nộ' vì có quá nhiều điểm vô lý - Ảnh 1
Ngự Giao Ký - Ảnh minh họa: Internet

 

Cái kết của phim khiến nhiều người thỏa mãn khi tất cả những nhân vật trong phim đều có hạnh phúc cho riêng mình. Trong đó, Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Trường Ý (Nhậm Gia Luân thủ vai) trở về Đông Hải và sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. 

Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc, Netizen đồng loạt thả 'phẫn nộ' vì có quá nhiều điểm vô lý - Ảnh 2
Cái kết viên mãn cho nam nữ chính - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên việc Kỷ Vân Hòa mọc đuôi cá khiến nhiều khán giả phải đặt ra một dấu hỏi lớn. Để giải thích cho thắc mắc này, một giả thuyết khác cho cái kết của phim đã được đặt ra. Cộng đồng mạng cho rằng tất cả hạnh phúc đó chỉ diễn ra trong mộng tưởng của Trường Ý. Vì quá nhớ thương Kỷ Vân Hòa, Trường Ý dường như đã tự tạo ra một thế giới riêng trong mộng tưởng của mình. Ở đó, tất cả những người mà chàng thương yêu đều sống lại và hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc, Netizen đồng loạt thả 'phẫn nộ' vì có quá nhiều điểm vô lý - Ảnh 3
Cái kết gây tranh cãi của các Netizen - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong mộng tưởng của Trường Ý, tất cả những người thân yêu như Lạc Cẩm Tang, Không Minh, Ly Thù, Tam Nguyệt đều có thể chết đi sống lại. Người mà Trường Ý yêu nhất, Kỷ Vân Hòa cũng hồi sinh sau khi nhảy xuống biển lửa. Trong mộng tưởng này, Trường Ý và Kỷ Vân Hòa cùng nhau quay về biển cả.

Lý giải vì sao Kỷ Vân Hòa mọc đuôi cá, khán giả cho rằng vì thứ mà Trường Ý hằng ao ước chính là sự tự do dưới biển sâu. Chính vì vậy, chàng luôn mong muốn được cùng Kỷ Vân Hòa trở về chung sống ở đây. Mà muốn làm được điều đó, Trường Ý quyết định tự tưởng tượng rằng Kỷ Vân Hòa cũng có đuôi cá như mình.

Việc cài cắm quá nhiều chi tiết khó hiểu khiến cái kết của phim trở nên mơ hồ và thiếu hợp lý. Hiện đoàn làm phim chưa lên tiếng xác nhận giả thuyết này mặc cho khán giả vẫn liên tục đặt ra nghi vấn về cái kết không rõ ràng của phim.

Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc, Netizen đồng loạt thả 'phẫn nộ' vì có quá nhiều điểm vô lý - Ảnh 4
Nhiều tình tiết trong phim gây khó hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Hiện, Ngự Giao Ký hiện đã lên sóng hết các tập nhưng vẫn gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

 

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