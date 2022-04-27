Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

Sau thành công của Ngự Giao Ký, không chỉ riêng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Nhậm Gia Luân được biết đến nhiều hơn, mà đối với những ngôi sao phụ khác. Đây cũng là một cơ hội để giúp họ tỏa sáng sau này và đó chính là những gì nữ diễn viên này đã có được.

Ngự Giao Ký bộ phim khiến các ''mọt phim'' tại Châu Á, phát sốt, phát đien trong suốt vài tháng trở lại đây đã chính thức khép lại. Mặc dù để lại một cái kết, có phần hụt hẫng và không được trọn vẹn khi 2 nhân vật chính biến thành cá bay lên trời. Tuy nhiên, với thành công xuyên suốt thời gian qua cũng là đủ, để giúp cho những nhân vật góp mặt trong bộ phim có thêm nhiều cơ hội hơn trong những dự án sắp tới. Dù nhận khá nhiều lời chê bai về khả năng diễn xuất, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân vẫn xứng đáng nhận được nhũng lời khen ngợi vì sự cố gắng của mình trong thời gian qua.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet Mới đây, CĐM đã thảo luận và tìm ra người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là Thuận Đức tiên cơ. Nhân vật này độc ác nhưng cũng có quá khứ đầy bi thương. Vì yêu sinh hận, cô điên cuồng, ngang ngược, làm nhiều việc ác để hành hạ Trường Ý và Kỷ Vân Hòa. Quách Hiểu Đình đã có màn diễn xuất đỉnh cao trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet Quách Hiểu Đình diễn tả hoàn toàn nội tâm nhân vật đến với khán giả một cách chân thật nhất, chính vì vậy mà không chỉ fan của cô nàng mà rất nhiều người sau khi xem xong bộ phim, cũng đều hy vọng cô nàng sẽ xuất hiện trong những dự án tới đây, bởi khả năng diễn xuất của nữ diễn viên là quá xuất sắc.

Nữ diễn viên Quách Hiểu Đình - Ảnh: Internet Quách Hiểu Đình tham gia con đường diễn viên từ khi mới chỉ còn là một cô bé tuổi đôi mươi và chưa một lần được tỏa sáng trước công chúng. Dẫu vậy, sau sự thành công ngoài mong đợi của Ngự Giao Ký, cộng thêm thực lực được người hâm mộ ghi nhận. CĐM nhận đình đây rất có thể là bàn đạp thăng tiến của cô nàng trong khoảng thời gian tới, nếu như Quách Hiểu Đình chịu nắm bắt thời cơ.

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký' Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Kỷ Vân Hòa đã có những trải lòng về bộ phim vừa qua và gửi lời tạm biệt đến khán giả.

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