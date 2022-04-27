Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

Sao quốc tế 27/04/2022 16:35

Sau thành công của Ngự Giao Ký, không chỉ riêng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Nhậm Gia Luân được biết đến nhiều hơn, mà đối với những ngôi sao phụ khác. Đây cũng là một cơ hội để giúp họ tỏa sáng sau này và đó chính là những gì nữ diễn viên này đã có được.

Ngự Giao Ký bộ phim khiến các ''mọt phim'' tại Châu Á, phát sốt, phát đien trong suốt vài tháng trở lại đây đã chính thức khép lại. Mặc dù để lại một cái kết, có phần hụt hẫng và không được trọn vẹn khi 2 nhân vật chính biến thành cá bay lên trời. Tuy nhiên, với thành công xuyên suốt thời gian qua cũng là đủ, để giúp cho những nhân vật góp mặt trong bộ phim có thêm nhiều cơ hội hơn trong những dự án sắp tới.

Dù nhận khá nhiều lời chê bai về khả năng diễn xuất, nhưng Địch Lệ Nhiệt BaNhậm Gia Luân vẫn xứng đáng nhận được nhũng lời khen ngợi vì sự cố gắng của mình trong thời gian qua. 

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Mới đây, CĐM đã thảo luận và tìm ra người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là Thuận Đức tiên cơ. Nhân vật này độc ác nhưng cũng có quá khứ đầy bi thương. Vì yêu sinh hận, cô điên cuồng, ngang ngược, làm nhiều việc ác để hành hạ Trường Ý và Kỷ Vân Hòa.

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây? - Ảnh 2
Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây? - Ảnh 3
Quách Hiểu Đình đã có màn diễn xuất đỉnh cao trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Quách Hiểu Đình diễn tả hoàn toàn nội tâm nhân vật đến với khán giả một cách chân thật nhất, chính vì vậy mà không chỉ fan của cô nàng mà rất nhiều người sau khi xem xong bộ phim, cũng đều hy vọng cô nàng sẽ xuất hiện trong những dự án tới đây, bởi khả năng diễn xuất của nữ diễn viên là quá xuất sắc. 

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây? - Ảnh 4
Nữ diễn viên Quách Hiểu Đình - Ảnh: Internet

Quách Hiểu Đình tham gia con đường diễn viên từ khi mới chỉ còn là một cô bé tuổi đôi mươi và chưa một lần được tỏa sáng trước công chúng. Dẫu vậy, sau sự thành công ngoài mong đợi của Ngự Giao Ký, cộng thêm thực lực được người hâm mộ ghi nhận. CĐM nhận đình đây rất có thể là bàn đạp thăng tiến của cô nàng trong khoảng thời gian tới, nếu như Quách Hiểu Đình chịu nắm bắt thời cơ. 

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Kỷ Vân Hòa đã có những trải lòng về bộ phim vừa qua và gửi lời tạm biệt đến khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Ngự Giao Ký Nhậm Gia Luân Địch Lệ Nhiệt Ba Quách Hiểu Đình

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

'Ngự Giao Ký' khép lại, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa 'hạ nhiệt' với nhan sắc 'đỉnh cao' trong hậu trường phim mới

'Ngự Giao Ký' khép lại, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa 'hạ nhiệt' với nhan sắc 'đỉnh cao' trong hậu trường phim mới

Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh

Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh

'Ngự Giao Ký' nhận điểm cực thấp trên Douban, phải chăng vì Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn quá dở?

'Ngự Giao Ký' nhận điểm cực thấp trên Douban, phải chăng vì Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn quá dở?

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Hóa ra những sao hoa ngữ này từng là đồng môn: Địch Lệ Nhiệt Ba và nữ chính 'Lưu Ly' cũng từng chung ghế giảng đường

Hóa ra những sao hoa ngữ này từng là đồng môn: Địch Lệ Nhiệt Ba và nữ chính 'Lưu Ly' cũng từng chung ghế giảng đường

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?