Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh

Nhắc đến làng giải trí Hoa Ngữ, người ta sẽ nghĩ ngay về những mỹ nhân đình đám tại đây, bởi lẽ trong tiềm thức của mỗi người ở đây, khi theo dõi Cbiz hẳn đã từng có ít nhất một lần ''đổ gục'' trước những nhan sắc tựa như ''thần tiên giáng thế''. Có thể kể đến một vài cái tên được xem là biểu tượng về sắc đẹp ở Cbiz như Lưu Diệc Phi với danh xưng ''Thần tiên tỷ tỷ'' là đủ để nói lên vẻ đẹp xuất chúng của cô nàng.

Tuy nhiên, không chỉ có mỗi Lưu Diệc Phi mà ở xứ Trung còn có rất nhiều cái tên khác, sở hữu vẻ đẹp mà khiến ai ai cũng đều ''chết mê,chết mệt''. Mới đây, người hâm mộ xứ Trung đã có dịp tổng hợp lại những khoảnh khắc xinh đẹp của những mỹ nhân như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba qua từng khung cảnh khác nhau.