Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh

Sao quốc tế 26/04/2022 12:20

Những màn so tài nhan sắc của các mỹ nhân Cbiz, chưa bao giờ khiến netizen phải cảm thấy chán khi được ngắm nhìn những sắc đẹp đỉnh cao cả.

Nhắc đến làng giải trí Hoa Ngữ, người ta sẽ nghĩ ngay về những mỹ nhân đình đám tại đây, bởi lẽ trong tiềm thức của mỗi người ở đây, khi theo dõi Cbiz hẳn đã từng có ít nhất một lần ''đổ gục'' trước những nhan sắc tựa như ''thần tiên giáng thế''. Có thể kể đến một vài cái tên được xem là biểu tượng về sắc đẹp ở Cbiz như Lưu Diệc Phi với danh xưng ''Thần tiên tỷ tỷ'' là đủ để nói lên vẻ đẹp xuất chúng của cô nàng. 

Tuy nhiên, không chỉ có mỗi Lưu Diệc Phi mà ở xứ Trung còn có rất nhiều cái tên khác, sở hữu vẻ đẹp mà khiến ai ai cũng đều ''chết mê,chết mệt''. Mới đây, người hâm mộ xứ Trung đã có dịp tổng hợp lại những khoảnh khắc xinh đẹp của những mỹ nhân như Dương Mịch, Triệu Lệ DĩnhĐịch Lệ Nhiệt Ba qua từng khung cảnh khác nhau. 

Lần này, hội "mẹ một con" của Cbiz là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy lại chiếm hết "spotlight" của đàn em Địch Lệ Nhiệt Ba với nhan sắc cực phẩm cùng thần thái thanh thoát khiến ai nấy đều mê mẩn. Bên cạnh đó, "Nữ thần thanh xuân" Triệu Lộ Tư cũng xuất hiện cùng nhiều sao nữ trẻ tuổi nhưng vẫn có phần "lép vế" so với tiền bối đi trước.

Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh - Ảnh 1
''Mẹ một con'' Dương Mịch khoe đôi chân dài thướt tha bên khung cảnh hoa anh đào thơ mộng - Ảnh: Internet
Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh xinh khiến dân tình xuýt xoa trước vẻ đẹp trong sáng ở tuổi 34 - Ảnh: Internet
Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư ngọt ngào, mang "hơi thở thanh xuân" trong khoảnh khắc chụp cùng những chùm hoa tươi mới - Ảnh: Internet

Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh - Ảnh 4
Mỹ Nhân Tân Cương xinh đẹp trong bộ ảnh mới đây - Ảnh: Internet

 

 

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Việc đóng các vai cổ trang luôn yêu cầu diễn viên nữ, khoác lên mình những bộ trang phục cầu kỳ như dây tua rua trên đầu, nhưng vào tay những sao nữ này, cầu kỳ bỗng chốc hóa thành xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Hóa ra những sao hoa ngữ này từng là đồng môn: Địch Lệ Nhiệt Ba và nữ chính 'Lưu Ly' cũng từng chung ghế giảng đường

Hóa ra những sao hoa ngữ này từng là đồng môn: Địch Lệ Nhiệt Ba và nữ chính 'Lưu Ly' cũng từng chung ghế giảng đường

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'đối đầu' trong phim mới, Triệu Lệ Dĩnh tái hợp với chồng cũ trong dự án điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'đối đầu' trong phim mới, Triệu Lệ Dĩnh tái hợp với chồng cũ trong dự án điện ảnh?

Ngự Giao Ký vào giai đoạn cao trào, Địch Lệ Nhiệt Ba hôn Nhậm Gia Luân 'nồng cháy', kẻ thứ 3 liên tục phá đám khiến netizen 'nổi đóa'

Ngự Giao Ký vào giai đoạn cao trào, Địch Lệ Nhiệt Ba hôn Nhậm Gia Luân 'nồng cháy', kẻ thứ 3 liên tục phá đám khiến netizen 'nổi đóa'

Tham dự chung tại một sự kiện, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn thư hùng đỉnh cao nhan sắc: Thắng thua được phân định qua một thứ

Tham dự chung tại một sự kiện, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn thư hùng đỉnh cao nhan sắc: Thắng thua được phân định qua một thứ

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?