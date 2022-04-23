Hóa ra những sao hoa ngữ này từng là đồng môn: Địch Lệ Nhiệt Ba và nữ chính 'Lưu Ly' cũng từng chung ghế giảng đường

Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên, nhiều netizen cho rằng họ chỉ là những sao nữ bằng tuổi chứ chẳng nghĩ đến việc hai người chính là bạn học đâu. Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ có sự nâng đỡ của Dương Mịch mà trở thành tiểu hoa hot nhất nhì màn ảnh sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tài nguyên và giá trị thương mại của cô khiến nhiều sao nữ khác ngưỡng mộ như: Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt Hỏa Ca, Nghìn lẻ một đêm. Còn Viên Băng Nghiên thì lận đận trong nhiều năm mới có thể tỏa sáng sau thành công của bộ phim Lưu Ly (2020), giờ cô cũng đã có một vị trí nhất định trong Cbiz rồi.

Trịnh Sảng - Cảnh Điềm - Hám Thanh Tử - Trương Nhược Quân

Ảnh minh họa: Internet

Nhắc đến 4 ngôi sao này thì Carole nghĩ chắc nhiều người sẽ cho rằng họ chẳng có liên quan gì đến nhau luôn ấy. Nhưng nếu tìm hiểu một chút thì bạn sẽ biết Trịnh Sảng, Cảnh Điềm, Hám Thanh Tử và Trương Nhược Quân đều là những sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 2007.

Sau 2 năm đi học, Trịnh Sảng đã vươn lên thành ngôi sao nổi đình nổi đám nhờ bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Tuy diễn xuất thuộc hàng kém có tiếng nhưng Trịnh Sảng vẫn là gương mặt ăn khách trên màn ảnh, là đỉnh lưu “hàng thật giá thật”. Chỉ là những bê bối mang thai hộ, bỏ rơi con cái và vấn đề thuế đã khiến sự nghiệp của cô tiêu tan. Còn Cảnh Điềm, mặc dù có chống lưng khủng nhưng cô ấy mãi chẳng thể nổi tiếng được, phải đến khi Tư Đằng lên sóng thì sự nghiệp mới có bước tiến mới.

Về Hám Thanh Tử thì khán giả Việt chắc cũng biết khá nhiều về cô ấy. Dù có diễn xuất ổn đấy nhưng Hám Thanh Tử chỉ “cân” được những vai nữ phụ chứ khi lên làm nữ chính thì cô ấy lại nhạt nhòa không tưởng, đó là lý do khiến cô ấy kém nổi hơn Trịnh Sảng và Cảnh Điềm.

Trương Nhược Quân cũng là một ngôi sao đi lên nhờ diễn xuất, mấy năm qua anh ấy để lại nhiều dấu ấn với Khánh Dư Niên, Tuyết Trung Hãn Đao Hành. À chắc nhiều người không biết, Hám Thanh Tử và Trương Nhược Quân từng có cơ hội hợp tác trong Ma Tước phần 1 và 2 đấy.

Lưu Diệc Phi - La Tấn

Ảnh minh họa: Internet

Người ta cứ nghĩ Lưu Diệc Phi quen La Tấn thông qua Đường Yên nhưng thật ra họ đã là bạn bè suốt 20 năm kể từ thời học chung khóa tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh rồi. Lưu Diệc Phi gặt hái được rất nhiều thành công trong những năm qua, tuy sự nghiệp mấy năm qua của cô không tốt nhưng địa vị thì vẫn còn đó. Còn La Tấn, nhờ vào diễn xuất ấn tượng mà sự nghiệp của anh ở bên mảng chính kịch phát triển rất tốt. Có một điều khá thú vị là Lưu Diệc Phi từng gợi ý với La Tấn về việc tiếp tục hợp tác nhưng lại bị anh từ chối phũ phàng.

Mã Thiên Vũ - Chu Nhất Long

Ảnh minh họa: Internet

Mã Thiên Vũ và Chu Nhất Long, ban đầu Carole còn không nghĩ hai người họ có liên quan gì đến nhau cơ, ai ngờ đâu lại là bạn học chứ. Mã Thiên Vũ trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm, tuy anh có diễn xuất khá ổn đấy nhưng tâm sự nghiệp không mạnh và anh ấy còn có kế hoạch muốn rút lui khỏi showbiz nữa cơ. Trong khi đó, Chu Nhất Long phải chờ đến bộ phim Trấn Hồn (2018) thì mới thành danh, mấy năm qua anh đã nỗ lực rất nhiều và cũng gặt hái được một số thành tựu bên mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Dương Dương - Kiều Hân - Tần Tuấn Kiệt

Ảnh minh họa: Internet

Dương Dương và Kiều Hân, Tần Tuấn Kiệt đều từng cùng học một khóa tại Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2016, Dương Dương vươn lên thành đỉnh lưu sau bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, tuy sự nghiệp mấy năm sau đó của anh không tốt lắm nhưng anh vẫn là gương mặt rất ăn khách.

Kiều Hân thì được chú ý sau bộ phim Hoan Lạc Tụng, mặc dù có tài nguyên tốt nhưng sự nghiệp của cô không thể thăng tiến vì diễn kém. Trong khi đó, Tần Tuấn Kiệt thì rất mờ nhạt, anh ở Hoan Thụy nhưng không được nâng đỡ như Lý Dịch Phong, Thành Nghị.

Đáng chú ý hơn, Dương Dương và Kiều Hân từng vướng tin đồn hẹn hò nhưng thực hư thế nào thì chỉ người trong cuộc mới rõ. Trong khi đó, Kiều Hân lại chơi rất thân với Dương Tử, mà Dương Tử lại là tình cũ của Tần Tuấn Kiệt.

Châu Đông Vũ - Cổ Lực Na Trát

Ảnh minh họa: Internet

Tuy là sinh viên cùng một khóa của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đấy nhưng vì không thân thiết nên không nhiều người biết mối liên quan giữa Châu Đông Vũ và Cổ Lực Na Trát. Châu Đông Vũ thì sớm là gương mặt đình đám bên điện ảnh và khi chưa đầy 30 tuổi, cô đã trở thành Tam Kim Ảnh hậu bên cạnh hai đàn chị Châu Tấn và Chương Tử Di. Còn Cổ Lực Na Trát tuy có nhan sắc ấn tượng nhưng vì diễn xuất kém nên dù có được nhiều tài nguyên tốt trong tay thì cô ấy cũng chẳng thể nào nổi đình nổi đám được cả.