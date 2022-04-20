Top 10 phim hoa ngữ cán mốc 100 triệu view chỉ sau 1 ngày, phim Địch Lệ Nhiệt Ba cán mốc sau 3 tiếng vẫn thua xa Dương Tử

Em là niềm kiêu hãnh của anh là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành một trong những tác phẩm hot nhất mùa hè 2021.

Ngoài ra, số lượng bình luận người xem trên màn hình lên đến hơn trăm triệu, lượt view tích lũy sau ba ngày đã vượt mốc 470 triệu. Thậm chí, mỗi tập trung bình hơn 150 triệu lượt xem…

Được biết, bộ phim này đ̵ạt được thành tích khủng mà hiếm có tác phẩm nào làm được như vậy. Còn nhớ, vào thời điểm mới lên sóng, Em là niềm kiêu hãnh của anh liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng về chỉ số độ hot toàn mạng cả phim lẫn diễn viên, nhanh chóng phá mộc trăm triệu lượt xem chỉ sau 3 tiếng lên sóng.

Toàn chức cao thủ Toàn chức cao thủ - Ảnh: Internet

Trong Toàn chức cao thủ, anh thủ vai Diệp Tu – một tuyển thủ bậc nhất của đấu trường game Vinh Diệu. Liên tục đạt được thứ hạng cao, Diệp Tu không chỉ thu hút đông đảo người hâm mộ mà còn được giới game thủ kính nể. Bỗng một ngày, anh bị buộc phải nhường vị trí đội trưởng chiến đội Gia Thế cho tuyển thủ trẻ kiêu ngạo Tôn Tường (Lương Dịch Mộc). Không từ bỏ niềm đam mê, Diệp Tu sau đó quyết định rời khỏi Gia Thế và tìm lại những gì đã mất cùng những người đồng đội mới.

Bộ phim này cũng từng gây bão khi đạt thành tích vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 4 giờ. Và khi thời điểm Toàn chức cao thủ, kết thúc, bộ phim cũng thu về được hơn 4 tỷ view.

Song thế sủng phi 1

Song thế sủng phi 1 - Ảnh: Internet

Trong danh sách những bộ phim cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau một ngày lên sóng thì không thể thiếu Song thế sủng phi. Ra mắt năm 2017, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bạo tiêu sủng phi đã trở thành hiện tượng của năm.

Song thế sủng phi 2

Song thế sủng phi 2 - Ảnh: Internet

Không chỉ gây bão và lập kỷ lục ở phần 1, đoàn làm phim đã tiếp tục sản xuất Song thế sủng phi 2, chỉ sau 1 giờ lên sóng, bộ phim của Hình Chiêu Lâm – Lương Khiết đã vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Đồng thời, tổng lượng người xem đạt mốc 2 tỷ sau khi chiếu tập cuối cùng. Trên Douban, Song thế sủng phi 2 cũng được 7.5 điểm, áp đảo số điểm 6.2 của phần 1.

Manh thê thực thần

Manh thê thực thần - Ảnh: Internet

Với dàn diễn viên trẻ như Chủng Đan Ni, Triệu Lộ Tư, nam thần Thái Lan Bie, Manh thê thực thần nhận được sự đánh giá rất cao về chất lượng cũng như nội dung cuốn hút. Phim đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 3 tiếng công chiếu.

Phim mang đến cho khán giả không khí tươi trẻ, hài hước và lãng mạn ở thế giới ẩm thực cổ đại tạo nên cơn sốt không hề nhỏ trong thời gian lên sóng.

Vân Tịch truyện

Vân tịch truyện - Ảnh: Internet

Vân Tịch truyện gây tiếng vang năm 2018 với sự tham gia của cặp đôi Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hãn. Bộ phim lọt top những tác phẩm đạt 100 triệu lượt xem trong ngày đầu phát sóng.

Tác phẩm n̵ổi tiếng vượt sức mong đợi, đưa tên tuổi nữ chính Cúc Tịnh Y cùng danh xưng “Mỹ nữ 4000 năm có một” vươn xa. Ngoài ra, “phản ứng hóa học” giữa đôi diễn viên chính cũng tạo nên sự cuốn hút không ngờ.

Đấu la đại lục

Đấu đa đại lục - Ảnh: Internet

Đấu la đại lục vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ phát sóng. Hiện tại, bộ phim đã thu về hơn 5,6 tỷ view.

Đấu la đại lục được coi là “bom tấn” của điện ảnh Hoa ngữ với nội dung hấp dẫn và sự thể hiện rất tròn vai của dàn diễn viên trẻ tài năng.

Hữu phỉ

Hữu Phỉ - Ảnh: Internet

Tác phẩm của cặp chị em Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác thu hút nhiều sự chú ý từ cả trước khi công chiếu. Hai diễn viên chính đều là những nghệ sĩ trẻ tài năng của showbiz Hoa ngữ, có độ phủ sóng cao.

Vì thế, vào thời điểm phát sóng, bộ phim dễ dàng cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 2 giờ ra mắt, và luôn nằm trong TOP những bộ phim có lượt xem online cao nhất thời điểm đó. Đến khi kết thúc, Hữu phỉ thu về 5,5 tỷ lượt xem.

Điềm mật bạo kích

Điềm mật bạo kích - Ảnh: Internet

Tác phẩm của đôi tình nhân Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng thu hút nhiều sự chú ý khán giả. Hai diễn viên chính đều thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng của showbiz Hoa ngữ, có độ phủ sóng cao.

Sức hút của hai diễn viên chính đã giúp Điềm mật bạo kích nhanh chóng vượt mốc 100 triệu người xem ngay khi lên sóng tập đầu tiên.

Hương mật tựa khói sương

Hương mật tựa khói sương - Ảnh: Internet

Hương mật tựa khói sương dẫn đầu danh sách khi vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 15 phút lên sóng. Hương mật tựa khói sương tạo nên sức hút lớn, liên tục lập hàng loạt kỉ lục vào năm 2018. Vừa lên sóng vỏn vẹn 15 phút, nhà sản xuất đã công bố bộ phim cán mốc 100 triệu lượt xem trên các kênh phát sóng trực tuyến khiến công chúng không khỏi ngỡ n̵gàng.

Và chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tác phẩm của đôi trai tài gái sắc sinh năm 1992 đã ghi nhận hơn 500 triệu lượt xem – con số gần như không tưởng đ̵ối với một bộ phim truyền hình.