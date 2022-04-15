Xôn xao thông tin Dương Tử nổi đóa vì loạt nam chính của phim 'Trường Tương Tư' 'dựa dẫm' danh tiếng?

Sao quốc tế 15/04/2022 11:12

Mặc dù "Trường Tương Tư" chưa lên sóng, nhưng bộ phim đã vướng phải tin đồn lục đục nội bộ giữa Dương Tử và các nam chính.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin nội bộ phim "Trường Tương Tư" xảy ra lục đục trước thềm phim lên sóng. Theo đó,  tin đồn lan truyền rằng Dương Tử - nữ chính của bộ phim không hài lòng khi 2/3 nam chính đóng cùng cô tìm cách "mua hot search" trên trang mạng xã hội Weibo đủ kiểu để cọ nhiệt với mình.

Theo thông tin trên, các nam diễn viên hợp tác cùng Dương Tử trong "Trường Tương Tư" là Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi bị đưa vào nghi vấn.

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Các nam diễn viên hợp tác cùng Dương Tử - Ảnh: Internet

Hiện tại, tin đồn trên vẫn chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận. Một số người đổ lỗi cho các nam diễn viên đóng cùng Dương Tử cố tình mượn danh tiếng của cô để tâng bốc bản thân. Thậm chí, nhiều người còn đòi tẩy chay phim và quyết tìm ra danh tính của 2 nam diễn viên bị réo tên trong tin đồn trên.

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Dương Tử hiện đang trong quá trình quay phim - Ảnh: Internet

"Trường Tương Tư" là một trong những bộ phim được mong đợi nhất hiện nay nên luôn được khán giả khắp nơi săn đón. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Tiểu Yêu, từ nhỏ đã không cha, không mẹ. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình.

Bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch phát sóng chính thức. Khán giả rất mong chờ sự xuất hiện của Dương Tử và dàn nam thần trong phim.

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