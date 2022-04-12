Dương Tử xuất hiện ở ven đường, bị nghi là say rượu! Bước đi không vững, tựa người vào trợ lý, quay đầu không ngừng trò chuyện

Sao quốc tế 12/04/2022 23:50

Mới đây, một số cư dân mạng đã quay được video Dương Tử đi ăn tối cùng bạn bè. Trong video, Dương Tử mặc đồ đen, đội nón đen và đeo khẩu trang đen, quấn khăn rất kín đáo. Tuy nhiên, khi Dương Tử đi ra khỏi nhà hàng, cô lại được nhân viên đỡ đi trên lề đường.

Trong video, Dương Tử bước đi không vững, tựa người vào nhân viên, thỉnh thoảng quay đầu nói gì đó, trông như thể đang say rượu. Có lẽ bữa tiệc vừa rồi khá là vui vẻ, khiến cô ấy có phần hơi quá chén.

Dương Tử xuất hiện ở ven đường, bị nghi là say rượu! Bước đi không vững, tựa người vào trợ lý, quay đầu không ngừng trò chuyện - Ảnh 1
Hình ảnh Dương Tử bước đi không vững, tựa người vào nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Tử đi có chút không vững, cô được các nhân viên hỗ trợ ra xe và sau đó họ đã lên xe và rời đi.

Dương Tử xuất hiện ở ven đường, bị nghi là say rượu! Bước đi không vững, tựa người vào trợ lý, quay đầu không ngừng trò chuyện - Ảnh 2
Dương Tử được nhân viên dìu ra xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Tử là một trong số diễn viên thực lực thuộc thế hệ mới, cô đã góp mặt trong nhiều vai diễn kinh điển của các phim truyền hình. Nhưng không dừng lại ở đó, trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Dương Tử nói rằng cô ấy muốn bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá thêm nhiều tiềm năng của bản thân. "Bây giờ tôi chưa muốn nghỉ ngơi, tôi muốn sáng tạo nhiều hơn và thể hiện một phiên bản đa dạng hơn của bản thân" - Dương Tử nói.

Dương Tử xuất hiện ở ven đường, bị nghi là say rượu! Bước đi không vững, tựa người vào trợ lý, quay đầu không ngừng trò chuyện - Ảnh 3

 Trong suốt thời gian làm nghề, Dương Tử đã từ một ngôi sao nhí trở thành một diễn viên hạng A. Cô cũng đảm nhiệm những vai diễn phức tạp và hóa thân thành nhiều nhân vật với đa dạng các tính cách khác nhau. 

Dương Tử xuất hiện ở ven đường, bị nghi là say rượu! Bước đi không vững, tựa người vào trợ lý, quay đầu không ngừng trò chuyện - Ảnh 4
Dương Tử bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 7 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều người cho rằng Dương Tử khá may mắn với sự thành công của hiện tại. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Dương Tử lại cho rằng: "Sức lực mới là nền tảng còn may mắn chỉ là phần thưởng. Sự may mắn chỉ quyết định con đường này có suôn sẻ hay không, còn sức lực mới là yếu tố quyết định xem con đường này đi được bao xa".

Dương Tử xuất hiện ở ven đường, bị nghi là say rượu! Bước đi không vững, tựa người vào trợ lý, quay đầu không ngừng trò chuyện - Ảnh 5
Dương Tử trong một buổi phỏng vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dù là trên màn ảnh hay ngoài đời thực, danh tiếng của Dương Tử đều rất xuất sắc. Cô vẫn đang toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, trau dồi khả năng diễn xuất và mong muốn tạo ra những vai diễn ấn tượng hơn trong lòng khán giả. Với sự tài giỏi và chăm chỉ đó, cô ấy nhất định sẽ tỏa sáng.

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Từ khóa:   Dương Tử Ngôi sao hạng A Sao Hoa ngữ Say rượu

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