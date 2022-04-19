Rộ tin Dương Dương và Dương Tử hợp tác dự án phim điện ảnh, Netizen 'phập phồng lo sợ' lộ hết khuyết điểm

CĐM xôn xao thông tin Dương Dương và Dương Tử sẽ hợp tác trong dự án phim điện ảnh mới.

Dương Dương và Dương Tử là 2 đỉnh lưu lượng đang rất nổi tiếng của Cbiz, các dự án phim của cả hai luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết cặp 'trai tài-gái sắc' này sắp hợp tác chung trong một dự án phim điện ảnh. Rộ thông tin Dương Dương - Dương Tử cùng tham gia phim điện ảnh - Ảnh: Internet Theo đó, người đăng bài cho biết, Dương Dương và Dương Tử sẽ có màn hợp tác đầu tay trong bộ phim điện ảnh Anh Hùng Liên Minh. Thậm chí, người này còn cho biết rằng dự án điện ảnh này sẽ được khai máy vào tháng 7 này sau khi Dương Tử hoàn thành xong những cảnh quay của bộ cổ trang Trường Tương Tư. Thông tin này vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.

Một thông tin khác phim điện ảnh ấy sẽ khởi quay vào tháng 7 - Ảnh: Internet Tuy là bộ đôi lưu lượng đang rất nổi tiếng hiện nay, thế nhưng Dương Dương và Dương Tử lại không được kỳ vọng nhiều khi đóng phim điện ảnh. Nguyên nhân là do trước đó cả 2 ngôi sao 9x này chưa từng có tác phẩm màn ảnh rộng nào được đánh giá cao. Thêm vào đó, khán giả lo sợ diễn xuất lúc tốt, lúc lại đơ cứng, gượng gạo của Dương Tử và Dương Dương sẽ lộ rõ trên màn ảnh rộng. Khán giả lo sợ diễn xuất của Dương Dương và Dương Tử trên màn ảnh rộng - Ảnh: Internet Trước đó, thông tin Trường Tương Tư khởi quay do Dương Dương và Dương Tử đóng chính phần lớn bị phản đối không ngừng. Netizen đều cảm thấy một sự chênh lệch tương đối lớn khi đặt Dương Dương và Dương Tử ở cạnh nhau, không tạo được cảm giác lãng mạn, cho rằng nếu đóng cặp sẽ rất đơ. Sự việc này thậm chí còn là khởi nguồn của một cuộc tranh cãi lớn giữa fan hâm mộ của cả 2.

Netizen cho rằng chemistry của cả hai không ăn ý - Ảnh: Internet Thế nhưng cũng có không ít cư dân mạng khá lạc quan và màn hợp tác đầu tay của cặp đôi đỉnh lưu lượng này. Qua những bộ phim gần đây, Dương Dương đang ngày càng chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Ngay từ vai Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, diễn xuất của chàng mỹ nam đã khiến khán giả phải bất ngờ. Qua đến Đặc Chiến Vinh Quang, Dương Dương lần nữa chinh phục khán giả với từng ánh mắt, cử chỉ khi vào vai nam chính Yến Phá Nhạc. Dương Dương đã có tiến bộ trong diễn xuất - Ảnh: Internet Trong khi đó, Dương Tử lại khiến khán giả có phần hoang mang hơn. Dù là tiểu Hoa được đánh giá có diễn xuất tốt, thế nhưng trong 2 bộ phim hiện đại gần đây, Dương Tử khiến khán giả thất vọng hoàn toàn cả về nhan sắc và diễn xuất quá lố của mình. Dương Tử khiến khán giả thất vọng vì diễn xuất lố - Ảnh: Internet Một số Netizen bày tỏ cảm xúc trước tin đồn hợp tác của Dương Dương và Dương Tử - Tuy là màn hợp tác của 2 đỉnh lưu nhưng vẫn thấy lo ngại quá, diễn xuất 2 người này chưa đủ tốt để lên màn ảnh rộng. - Đóng phim điện ảnh thì nhan sắc phải nổi bật cơ, chú kiểu nhẹ nhàng như Dương Tử thì khó nổi bật lắm, mà diễn xuất của Dương Dương với Dương Tử cũng phập phồng sợ lên lại lộ hết khuyết điểm. - Lưu lượng cao đó nhưng chưa chắc hút được khán giả, trước đó 2 người này cũng có bộ điện ảnh nào đóng chính mà xem được đâu. - Dương Dương dạo này diễn tốt hơn rồi chỉ có Dương Tử 2 phim trước diễn lố quá thôi. Tuy nhiên, hiện tại thông tin Dương Dương và Dương Tử hợp tác vẫn chưa được xác nhận. Cộng đồng mạng đang chờ thông tin chính thức từ phía đoàn làm phim Anh Hùng Liên Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-duong-duong-va-duong-tu-hop-tac-du-an-phim-dien-anh-netizen-phap-phong-lo-so-lo-het-khuyet-diem-463287.html