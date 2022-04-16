So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương?

Sao quốc tế 16/04/2022 19:10

Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân, Dương Dương,... đều là những cái tên có chỗ đứng trong dàn diễn viên nam thần Hoa ngữ

Số lượng những nam thần đang nổi đình nổi đám tại Hoa ngữ hiện nay thì quả thực là đếm không xuể. Mỗi người có một định hướng phát triển khác nhau và thành công với sự lựa chọn đó. Với những diễn viên trong khoảng trên 30 tuổi hầu hết đều có chỗ đứng vô cùng vững chắc, đáng ngưỡng mộ. 

So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương? - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Nhậm Gia Luân - Lý Dịch Phong- Dương Dương (từ trái qua) - Ảnh: Chụp màn hình

Tiêu Chiến

So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương? - Ảnh 2
Tiêu Chiến trong Đấu La Đại Lục - Ảnh: Chụp màn hình

Sự nghiệp của Tiêu Chiến khá trầm lắng cho đến khi Trần Tình Lệnh được ra mắt. Hiệu ứng bùng nổ của phim đã giúp Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác vươn lên trở thành đỉnh lưu hàng đầu Hoa ngữ.

Tuy nhiên, xui cho anh chàng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại phải đối mặt với sự cố dư luận 227, sự nghiệp đứng bên bờ vực sụp đổ nhiều thương hiệu đồng loạt lên tiếng hủy hợp tác. Bởi lẽ sự cố này có tên là 227 là vì khởi nguồn của câu chuyện diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm ngoái, khi mà fan Tiêu Chiến phát động report (báo cáo) khiến trang AO3 bị sập vĩnh viễn tại Trung Quốc. Lý do chỉ vì họ cho rằng trên trang này có những bài viết lệch lạc, cố tình "bẻ cong" giới tính của thần tượng mình. Tiêu Chiến thì lựa chọn ở ẩn, hạn chế xuất đầu lộ diện hết mức có thể.

Những tưởng sẽ gục ngã, thì một năm sau anh quay trở lại công phá màn ảnh với bộ phim chuyển thể Đấu La Đại Lục, thu hút vô vàn lượt xem, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Trong dàn tiểu sinh trẻ tuổi hiện nay thì Tiêu Chiến là người có sự nghiệp rực rỡ hơn hẳn, tài nguyên phim tốt, người qua đường cũng rất có hảo cảm với anh.

Nhậm Gia Luân

So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương? - Ảnh 3
Nhậm Gia Luân trong Châu Sinh như cố - Ảnh: Chụp màn hình

Nhậm Gia Luân là một trong những ngôi sao được cư dân mạng yêu thích nhất hiện nay. Bộ phim Ngự Giao Ký hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn với độ thảo luận cao, giúp tên tuổi của ông bố một con còn lại càng vươn xa hơn.

Diễn xuất của Nhậm Gia Luân tuy không phải quá tốt nhưng dừng ở mức ổn định, tròn vai. Khi bộ Châu Sinh Như Cố lên sóng, phân cảnh Châu Sinh Thần (do Nhậm Gia Luân đảm nhận) bị lăng trì đã khiến cư dân mạng khóc thảm thiết trên mạng xã hội. Chứng minh khả năng diễn xuất của “Châu Sinh Thần” đỉnh cao.

Ngoài ra, những tác phẩm khác do Nhậm Gia Luân đóng chính như Đại Đường Vinh Diệu, Một Đời Một Kiếp... và đặc biệt là Cẩm Y Chi Hạ đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Lý Dịch Phong

So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương? - Ảnh 4
Lý Dịch Phong trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Ảnh: Chụp màn hình

 Mặc dù bộ phim Kính Song Thành  của Lý Dịch Phong mới đây không đạt được thành tích như mong đợi, nhưng độ nổi tiếng của nam diễn viên 1987 vẫn tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

Từng là một trong Tứ đại lưu lượng hàng đầu Cbiz, bất cứ tác phẩm nào của Lý Dịch Phong cũng sở hữu số lượng người xem cao kỷ lục. Bên cạnh đó là hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Hoa Đỉnh, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP truyền hình toàn quốc, Nam diễn viên được yêu thích nhất (Thị Đế) tại Lễ trao giải Kim Ưng...

Một vài năm trở lại đây, Lý Dịch Phong đang cố gắng chuyển mình sang phái thực lực, thành công nhanh chóng mỉm cười với anh chàng khi cả Ma Tước, Bí Ẩn Mà Vĩ Đại được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Dương Dương

So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương? - Ảnh 5
Dương Dương trong Đặc Chiến Vinh Quang - Ảnh: Chụp màn hình

Khác với Lý Dịch Phong, Dương Dương vẫn đang hướng theo con đường lưu lượng và chủ yếu là nhận những bộ phim thần tượng chuyển thể từ tiểu thuyết. Tuy vậy, đó đều là tác phẩm ăn khách với thành tích ấn tượng.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là một trong những bộ nổi bật nhất sự nghiệp của Dương Dương, mang đến cho khán giả một Tiêu Nại hệt như từ trong sách bước ra.

Đặc Chiến Vinh Quang mới được phát sóng mới đây cũng thu về hiệu ứng tích cực, phản hồi của khán giả về phim khá tốt. Đây là vai diễn cho thấy sự thay đổi hình tượng lớn nhất của Dương Dương từ trước đến giờ, rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một nam thần "bạch phú mỹ" quen thuộc.

Dù ở thứ hạng thế nào thì các nam thần vẫn có dàn fan hùng hậu riêng. Các fan hâm mộ tiếp tục mong chờ những bộ phim mới để nhìn ngắm các nam thần của mình.

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Từ khóa:   tiêu chiến lý dịch phong nhậm gia luân dương dương cbiz

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