Đỏ mặt với cảnh hôn 'tình bể bình' của Dương Dương và Triệu Tư Lộ trong 'Thả Thính Thiên Hạ'

Khán giả không ngừng phấn khích khi cảnh động phòng ngọt ngào của Dương Dương và Triệu Lộ Tư được hé lộ trong "Thả Thí Thiên Hạ".

Bộ phim được lên sóng bắt đầu vào ngày 18/4 và đã nhận được nhiều sự quan tâ của khán giả. Với sự góp mặt của hai lưu lượng hiện nay là Dương Dương và Triệu Lộ Tư, bộ phim chắc hẳn đang là bộ phim được nhiều khán giả mong chờ.

Trước khi lên sóng, đoạn trailer đã tiếp tục hé lộ một vài cảnh quay hấp dẫn của phim, đặc biệt là cảnh đại hôn hoành tráng giữa Hắc Phong Tức (Dương Dương thủ vai) và Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư thủ vai). Cảnh quay được đầu tư và chau chuốt. Tân lang tân nương hạnh phúc cầm tay nhau cùng bước vào đại điện.

Cảnh hôn cực cháy của Dương Dương và Triệu Tư Lộ - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ bằng một đoạn nhá hàng ngắn, đoàn làm phim đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả bằng những cảnh quay đầy thân mật giữa hai diễn viên chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Tương tác của cả hai cũng đã được người xem nhận xét là tự nhiên và cảm xúc hơn.

Gây chú ý hơn cả là nhan sắc của Dương Dương. Vào vai một vị công tử khí chất hơn người, Dương Dương xuất hiện với phong thái lạnh lùng nhưng không kém phần đào hoa lãng tử. Nhan sắc của Dương Dương ngay lập tức được khán giả ca tụng vì quá xuất sắc và hợp vai. Vẻ đẹp của anh chàng thậm chí còn được ví như Hắc Phong Tức bước ra từ trong tiểu thuyết.

Vừa lên sóng, bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Internet

"Thả thí thiên hạ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt, xoay quanh nữ chính Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) phóng khoáng, tự do, không sợ trời, sợ đất cùng hành trình chinh phục thiên hạ đầy khó khăn thử thách. Đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường là người bạn Hắc Phong Tức (Dương Dương) một công tử nhà giàu, thông minh, nhưng chứa đựng tâm cơ khó đoán.

Không phải Dương Mịch, Triệu Lộ Tư mới là người 'nên duyên' cùng Cung Tuấn trong 'Ti Mệnh' Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ thế chỗ Dương Mịch trở thành nữ chính của "Ti Mệnh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-mat-voi-canh-hon-tinh-be-binh-cua-duong-duong-va-trieu-tu-lo-trong-tha-thinh-thien-ha-463146.html