Bảng tin phim hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu với Dương Tử và Tiêu Chiến trong mùa hè năm nay

Theo đó, cả 3 bộ phim là Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn), An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn) và Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử) đều sẽ được xếp lịch lên sóng trong mùa hè năm nay. Là những dự án phim cổ trang được đánh giá cao nên nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ gay cấn.

Ở thời điểm hiện tại, 3 cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến được chú ý nhiều nhất của Cbiz. Chính vì vậy, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của 3 ngôi sao cũng khiến khán giả cực kỳ mong đợi. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ đối đầu trong mùa hè năm nay.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Ngọc Cốt Dao đã được đóng máy từ tháng 8 năm ngoái và đang chờ được xếp lịch lên sóng. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên trẻ là Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Có nội dung hay, dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt nên dự án phim Ngọc Cốt Dao luôn nằm trong top những bộ phim được mong đợi lên sóng nhất.

Ngọc Cốt Dao luôn nằm trong top những bộ phim được mong đợi lên sóng nhất - Ảnh: Internet

Có cùng đề tài tiên hiệp lại thêm 2 diễn viên lưu lượng đang rất nổi bật là Thành Nghị và Dương Tử, Trầm Vụn Hương Phai được cho là sẽ đối đầu trực diện với Ngọc Cốt Dao.

Ngay từ khi tung trailer đầu tiên, bộ phim này đã khiến khán giả mê mẩn bởi kỹ xảo đẹp, tạo hình đầy tiên khí của dàn diễn viên. So với Ngọc Cốt Dao, Trầm Vụn Hương Phai cùng được mong đợi chẳng kém.

Trầm vụn hương phai khiến khán giả mê mẩn bởi kỹ xảo đẹp, tạo hình đầy tiên khí của dàn diễn viên - Ảnh: Internet

So với 2 dự án trên, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có phần lép vế hơn hẳn. Tuy nhiên, với lợi thế dàn diễn viên có visual siêu đỉnh, bộ phim này cũng được kỳ vọng sẽ gây sốt màn ảnh nhỏ khi lên sóng vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên về độ ăn ý cặp đôi Cung Tuấn và Nhiệt Ba được không ít fan “đẩy thuyền” kịch liệt khi hậu trường phim được tung ra. Bởi hiệu ứng của cặp đôi chính là yếu tố quan trọng tạo sức hút cho mỗi bộ phim khi ra mắt.

Cung Tuấn và Nhiệt Ba được fan “đẩy thuyền” kịch liệt trong An lạc truyện - Ảnh: Internet

Thông tin Ngọc Cốt Dao, Trầm Vụn Hương Phai và An Lạc Truyện sẽ đối đầu trong hè năm nay được tung ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Là 3 đỉnh lưu lượng được quan tâm nhất hiện nay nên phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ còn bị đem ra so kè rất gắt gao.