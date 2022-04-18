Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý?

Trong phim "Công Tố Tinh Anh", Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trẻ tuổi tên An Ni của viện kiểm sát Giang Thành.
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Mới đây, người qua đường bắt gặp Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình của bộ phim "Công Tố Tinh Anh". Có mặt tại phim trường, người hâm mộ đã không bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ chụp lại hình ảnh của nữ diễn viên. Lần này, khán giả sẽ thấy một Địch Lệ Nhiệt Ba rất khác khi vai diễn của cô thể hiện những màn phá án, đấu trí vô cùng gay cấn. Màn lột xác phong cách này của mỹ nhân Tân Cương đã khiến khán giả mong chờ từng ngày bộ phim được lên sóng.
Mỹ nhân 9x diện trang phục trông thật chuyên nghiệp với thế đứng thẳng tắp, khí chất nổi bật. Đáng chú ý, cư dân mạng đã phải trầm trồ với nhan sắc đỉnh cao này, đặc biệt là sống mũi cao chót vót. Bức ảnh này tuy chất lượng thấp nhưng gương mặt xinh đẹp đậm chất phương Tây của cô nàng lại vô cùng cuốn hút và quyến rũ lạ thường.
Trong phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trẻ tuổi tên An Ni của viện kiểm sát Giang Thành. Cô được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, An Ni đã đoàn kết, hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chính bởi thế, đây có thể nói là một vai diễn đầy mới mẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba, đòi hỏi nhiều sự diễn xuất ứng biến hơn.
Bộ phim chính kịch lần này còn có sự góp mặt của loạt tên tuổi thực lực như: Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như... Bộ phim hiện vẫn tỏng quá trình quay phim và chưa ấn định ngày lên sóng chính thức.