Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý?

Sao quốc tế 18/04/2022 14:25

Trong phim "Công Tố Tinh Anh", Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trẻ tuổi tên An Ni của viện kiểm sát Giang Thành.

Mới đây, người qua đường bắt gặp Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình của bộ phim "Công Tố Tinh Anh". Có mặt tại phim trường, người hâm mộ đã không bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ chụp lại hình ảnh của nữ diễn viên. Lần này, khán giả sẽ thấy một Địch Lệ Nhiệt Ba rất khác khi vai diễn của cô thể hiện những màn phá án, đấu trí vô cùng gay cấn. Màn lột xác phong cách này của mỹ nhân Tân Cương đã khiến khán giả mong chờ từng ngày bộ phim được lên sóng.

Mỹ nhân 9x diện trang phục trông thật chuyên nghiệp với thế đứng thẳng tắp, khí chất nổi bật. Đáng chú ý, cư dân mạng đã phải trầm trồ với nhan sắc đỉnh cao này, đặc biệt là sống mũi cao chót vót. Bức ảnh này tuy chất lượng thấp nhưng gương mặt xinh đẹp đậm chất phương Tây của cô nàng lại vô cùng cuốn hút và quyến rũ lạ thường.

dich le nhiet baĐịch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh: Internet

Trong phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trẻ tuổi tên An Ni của viện kiểm sát Giang Thành. Cô được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, An Ni đã đoàn kết, hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chính bởi thế, đây có thể nói là một vai diễn đầy mới mẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba, đòi hỏi nhiều sự diễn xuất ứng biến hơn.

dich le nhiet ba 1
Màn lột xác phong cách này của Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến fan mong chờ từng ngày bộ phim được lên sóng - Ảnh: Internet

Bộ phim chính kịch lần này còn có sự góp mặt của loạt tên tuổi thực lực như: Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như... Bộ phim hiện vẫn tỏng quá trình quay phim và chưa ấn định ngày lên sóng chính thức.

Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới

Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới

Kể từ sau khi đóng chung "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh", Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba sao Châu Á làng sao Phim Trung Quốc Công Tố Tinh Anh

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới

Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới

Địch Lệ Nhiệt Ba 'chật vật' diễn cảnh hôn với Nhậm Gia Luân khiến fan không ngừng 'cười bò'

Địch Lệ Nhiệt Ba 'chật vật' diễn cảnh hôn với Nhậm Gia Luân khiến fan không ngừng 'cười bò'

Hé lộ cảnh đám cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Hé lộ cảnh đám cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Tạo hình tân nương của Chu Khiết Quỳnh 'gây sốt'', liệu có 'lấn át' 2 mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư?

Tạo hình tân nương của Chu Khiết Quỳnh 'gây sốt'', liệu có 'lấn át' 2 mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tham gia phim hiện đại, liệu dân tình hết hi vọng xem phim cổ trang?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tham gia phim hiện đại, liệu dân tình hết hi vọng xem phim cổ trang?

Bị mỉa mai là 'bom xịt', Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân lập kỷ lục khiến các đối thủ phải 'dè chừng'

Bị mỉa mai là 'bom xịt', Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân lập kỷ lục khiến các đối thủ phải 'dè chừng'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?