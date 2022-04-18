Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý?

Mới đây, người qua đường bắt gặp Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình của bộ phim "Công Tố Tinh Anh". Có mặt tại phim trường, người hâm mộ đã không bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ chụp lại hình ảnh của nữ diễn viên. Lần này, khán giả sẽ thấy một Địch Lệ Nhiệt Ba rất khác khi vai diễn của cô thể hiện những màn phá án, đấu trí vô cùng gay cấn. Màn lột xác phong cách này của mỹ nhân Tân Cương đã khiến khán giả mong chờ từng ngày bộ phim được lên sóng.

Mỹ nhân 9x diện trang phục trông thật chuyên nghiệp với thế đứng thẳng tắp, khí chất nổi bật. Đáng chú ý, cư dân mạng đã phải trầm trồ với nhan sắc đỉnh cao này, đặc biệt là sống mũi cao chót vót. Bức ảnh này tuy chất lượng thấp nhưng gương mặt xinh đẹp đậm chất phương Tây của cô nàng lại vô cùng cuốn hút và quyến rũ lạ thường.