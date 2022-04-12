Tạo hình mới của Dương Tử trong Tường Tương Tư, netizen khen ngợi hết lời, đẹp bất chấp dù phải giả trai

Sao quốc tế 12/04/2022 21:52

Nhan sắc bất chấp giới tính của Dương Tử trong phim mới đang là chủ đề được người hâm mộ thích thú.

Trường Tương Tư, bộ phim chuyển thể từ tập tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, sự chú ý về bộ phim còn trở nên nhiều hơn khi người hâm mộ biết Dương Tử là nhân vật chính trong bộ phim. Khỏi phải nói cũng biết sức hút hiện tại của Dương Tử tại Cbiz là cực kỳ lớn khi những bộ phim cô nàng đóng luôn đạt lượng rating ''khủng''.

Tạo hình mới của Dương Tử trong Tường Tương Tư, netizen khen ngợi hết lời, đẹp bất chấp dù phải giả trai - Ảnh 1
Tạo hình mới của Dương Tử trong Tường Tương Tư, netizen khen ngợi hết lời, đẹp bất chấp dù phải giả trai - Ảnh 2
Tạo hình mới của Dương Tử trong Tường Tương Tư, netizen khen ngợi hết lời, đẹp bất chấp dù phải giả trai - Ảnh 3
Nhan sắc quá ''đẹp trai'' đến từ Dương Tử - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây nhất, dân mạng lại truyền tay nhau những tấm hình hậu trường mới nhất của bộ phim Trường Tương Tư. Trong đó, tạo hình của Dương Tử nhận được sự chú ý rất nhiều từ phía người hâm mộ, đơn giản vì dù phải giả trai nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn là quá ''đẹp trai''. 

Được biết lần hóa thân này, Dương Tử vào vai Tiểu Yêu - con gái của Xi Vưu và A Hành. Nàng vốn lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, không biết người cha thật sự của mình, rời xa mẹ từ khi còn tấm bé, lưu lạc chân trời góc bể, từng nếm trải mọi cảm giác vui buồn nhân thế.

Cô từng sống trên núi một mình hơn 20 năm và mắc một chứng bệnh kỳ quái, không dám gặp ai nên đã lưu lạc khắp nơi. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình.

 

'Tiểu hoa đán 9x' Dương Tử bất ngờ lên tiếng xin lỗi về kĩ năng diễn xuất

'Tiểu hoa đán 9x' Dương Tử bất ngờ lên tiếng xin lỗi về kĩ năng diễn xuất

Mới đây, Dương Tử đã chia sẻ về những dự định mới của mình và nhìn lại sự nghiệp bản thân trong 10 năm qua.

Xem thêm
Từ khóa:   sao chau a Dương Tử trường tương tư sao Hoa Ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Tiểu hoa đán 9x' Dương Tử bất ngờ lên tiếng xin lỗi về kĩ năng diễn xuất

'Tiểu hoa đán 9x' Dương Tử bất ngờ lên tiếng xin lỗi về kĩ năng diễn xuất

Sau màn giả nam bị chê tơi tả, Dương Tử khiến dân tình trầm trồ với tạo hình mới trong 'Trường Tương Tư'

Sau màn giả nam bị chê tơi tả, Dương Tử khiến dân tình trầm trồ với tạo hình mới trong 'Trường Tương Tư'

Hé lộ cát sê 'khủng' của 'tiểu hoa đán 9x' Dương Tử

Hé lộ cát sê 'khủng' của 'tiểu hoa đán 9x' Dương Tử

Vừa hết duyên với Dương Tử, nam thần Tiêu Chiên đã vội sánh đôi cùng 'người tình tin đồn'?

Vừa hết duyên với Dương Tử, nam thần Tiêu Chiên đã vội sánh đôi cùng 'người tình tin đồn'?

Dương Tử chứng minh đẳng cấp sao hạng A: Có nơi ăn chốn ngủ ngay giữa phim trường, thả đang gây SỐC bất chấp bị chụp trộm

Dương Tử chứng minh đẳng cấp sao hạng A: Có nơi ăn chốn ngủ ngay giữa phim trường, thả đang gây SỐC bất chấp bị chụp trộm

Rộ tin đồn phim của Dương Tử và Thành Nghị bị cắt từ 50 tập xuống còn 30 tập, người hâm mộ không khỏi lo lắng

Rộ tin đồn phim của Dương Tử và Thành Nghị bị cắt từ 50 tập xuống còn 30 tập, người hâm mộ không khỏi lo lắng

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 27 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 52 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?