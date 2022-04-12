Tạo hình mới của Dương Tử trong Tường Tương Tư, netizen khen ngợi hết lời, đẹp bất chấp dù phải giả trai

Nhan sắc bất chấp giới tính của Dương Tử trong phim mới đang là chủ đề được người hâm mộ thích thú.

Trường Tương Tư, bộ phim chuyển thể từ tập tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, sự chú ý về bộ phim còn trở nên nhiều hơn khi người hâm mộ biết Dương Tử là nhân vật chính trong bộ phim. Khỏi phải nói cũng biết sức hút hiện tại của Dương Tử tại Cbiz là cực kỳ lớn khi những bộ phim cô nàng đóng luôn đạt lượng rating ''khủng''.

Nhan sắc quá ''đẹp trai'' đến từ Dương Tử - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây nhất, dân mạng lại truyền tay nhau những tấm hình hậu trường mới nhất của bộ phim Trường Tương Tư. Trong đó, tạo hình của Dương Tử nhận được sự chú ý rất nhiều từ phía người hâm mộ, đơn giản vì dù phải giả trai nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn là quá ''đẹp trai''.

Được biết lần hóa thân này, Dương Tử vào vai Tiểu Yêu - con gái của Xi Vưu và A Hành. Nàng vốn lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, không biết người cha thật sự của mình, rời xa mẹ từ khi còn tấm bé, lưu lạc chân trời góc bể, từng nếm trải mọi cảm giác vui buồn nhân thế.

Cô từng sống trên núi một mình hơn 20 năm và mắc một chứng bệnh kỳ quái, không dám gặp ai nên đã lưu lạc khắp nơi. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình.

'Tiểu hoa đán 9x' Dương Tử bất ngờ lên tiếng xin lỗi về kĩ năng diễn xuất Mới đây, Dương Tử đã chia sẻ về những dự định mới của mình và nhìn lại sự nghiệp bản thân trong 10 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-moi-cua-duong-tu-trong-tuong-tuong-tu-netizen-khen-ngoi-het-loi-dep-bat-chap-du-phai-gia-trai-461850.html