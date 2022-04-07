Dương Tử chứng minh đẳng cấp sao hạng A: Có nơi ăn chốn ngủ ngay giữa phim trường, thả đang gây SỐC bất chấp bị chụp trộm

Sao quốc tế 07/04/2022 16:18

Dương Tử vô tư, thản nhiên khi nằm ngủ ngay giữa phim trường một cách ngon lành.

Cụ thể, netizen đang rộn ràng với hình ảnh Dương Tử nằm ngủ trên phim trường Trường Tương Tư

Theo đó, nữ diễn viên tỏ ra khá mệt mỏi và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, mà không hề biết mình bị chụp trộm, CĐM còn nhận định rằng đây chỉ là một cảnh quay trong bộ phim hoặc với cái danh xưng ''ngôi sao hạng A có giá trị thương mại cao nhất Trung Quốc'' ở thời điểm hiện tại thì ekip sản xuất đang tạo điều kiện hết sức cho nữ diễn viên có thể nghỉ ngơi và có tinh thần thoải mái nhất để quay các cảnh trong phim hoàn hảo. Tuy nhiên, dù là nhận định nào đi chăng thì netizen đều công nhận một điều Dương Tử trông rất đáng yêu ngay cả khi đang ngủ.

Dương Tử chứng minh đẳng cấp sao hạng A: Có nơi ăn chốn ngủ ngay giữa phim trường, thả đang gây SỐC bất chấp bị chụp trộm - Ảnh 1
Dương Tử chứng minh đẳng cấp sao hạng A: Có nơi ăn chốn ngủ ngay giữa phim trường, thả đang gây SỐC bất chấp bị chụp trộm - Ảnh 2
Hình ảnh Dương Tử trên phim trường Trương Tương Tư - Ảnh: Internet

Trường Tương Tư có nội dung xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa. Trong những tháng năm sống tại nhân gian, bằng chút kiến thức y học, Tiểu Yêu đã cứu mạng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), đồng thời tạo nên chút "ân oán" với Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).

Đồ Sơn Cảnh vốn là người thừa kế tương lai của gia tộc kinh doanh giàu có, nổi tiếng bậc nhất, còn Tương Liễu là tên yêu quái chín đầu máu lạnh, vô tình. Về sau, mối quan hệ giữa Tiểu Yêu và Đồ Sơn , Tương Liễu, Chuyên Húc phát triển theo hướng có phần hơi phức tạp. Tuy nhiên, thì ekip của bộ phim hứa hẹn đây sẽ là một bộ phim mang đến những màu sắc mới mẻ dành cho các ''thánh cày phim'' trong khoảng thời gian tới đây. 

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Từ khóa:   Dương Tử Đặng Vy Trường Tương Tư sao Hoa Ngữ Cbiz

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