Tiêu Chiến - Dương Tử 'rục rịch' 'kết hôn', vừa tung ảnh cưới đã gây bão vì nhan sắc chú rể 'không phải dạng vừa'

Trong lúc Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đang đến cao trào khi chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc phim, thì ekip của đoàn phim đã quyết định tung ảnh cưới của Dương Tử và Tiêu Chiến ra.

Cụ thể mới đây nhất, đoàn phim ''Dư sinh xin chỉ giáo'' đã tung poster ảnh cưới của bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến) và Lâm Chi Hiệu (Dương Tử). Vợ chồng Tử – Chiến.

Những ai đẩy thuyền “Tử – Chiến” chắc sẽ bấn loạn với khoảnh khắc này - Ảnh: Internet

Ngay sau loạt ảnh ''cô dâu'',''chú rể'' được tung ra đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ của cả 2 diễn viên, tất cả đều đồng loạt khen ngợi sự đẹp đôi của cặp đôi Dương Tử và Tiêu Chiến.

Sau khi phim lên sóng, chỉ số truyền thông mới của Tiêu Chiến và nhân vật Cố Ngụy liên tục đứng thứ nhất. Sau khi phát sóng được 30 tập, phim đã thu về hơn 1,6 tỷ lượt xem trên nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, dù có lượng xem khá ổn nhưng diễn xuất của Tiêu Chiến và Dương Tử lại nhận về vô số luồng ý kiến trái triều, có người cho rằng cả hai đều diễn không hay, chưa làm rõ được nội tâm nhân vật và sở dĩ bộ phim có được lượng người xem đáng kể chỉ đến từ danh tiếng của 2 diễn viên chính.

Chính vì vậy, cả Dương Tử và Tiêu Chiến cần phải cải thiện hơn nếu như không muốn xảy ra ở những bộ phim tiếp theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-duong-tu-ruc-rich-ket-hon-vua-tung-anh-cuoi-da-gay-bao-vi-nhan-sac-chu-re-khong-phai-dang-vua-459361.html