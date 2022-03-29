Hé lộ tạo hình Thành Nghị trong 'Trầm Vụn Hương Phai', liệu có xứng đôi với Dương Tử?

Sao quốc tế 29/03/2022 20:12

Sau nữ chính Dương Tử, những hình ảnh của Thành Nghị trong "Trầm Vụn Hương Phai" cũng đã được tiết lộ và chia sẻ trên mạng xã hội.

"Trầm Vụn Hương Phai" là dự án phim đánh dấu lần đầu tiên Dương TửThành Nghị kết hợp. Đây đều là hai cái tên đang rất nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Do đó, những thông tin liên quan đến bộ phim luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được mong chờ nhất nhiều tuần liên tiếp.

Mới đây, những hình ảnh mới của Thành Nghị trong bộ phim đã được tiết lộ khiến nhiều cư dân mạng mong chờ, "đứng ngồi không yên". 

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Bộ phim đã tiến hành đóng máy, hoàn tất xong những cảnh quay cuối cùng. Hiện tại, nhà sản xuất chưa công bố thêm những thông tin liên quan đến ngày chiếu, số tập, số phần. Theo một số nguồn tin, Trầm Vụn Hương Phai dự kiến khởi chiếu vào khoảng cuối năm 2022 với 2 phần, mỗi phần gồm 40 tập. Hy vọng bộ phim sẽ nhanh chóng hoàn thành khâu hậu kỳ, thông qua kiểm duyệt để lên sóng trong thời gian sớm nhất.

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Thành Nghị - Ảnh: Internet
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Dương Tử - Ảnh: Internet

"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy.

Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

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Từ khóa:   Thành Nghị Dương Tử Trầm Vụn Hương Phai sao Hoa ngữ Phim Trung Quốc

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