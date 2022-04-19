Mùa hè phim ảnh 'bùng nổ' xứ Trung, hàng loạt minh tinh màn ảnh ra mắt phim mới: Địch Lệ Nhiệt Ba 'cạnh tranh' với Dương Tử, Tiêu Chiến

Khán giả xứ Trung sắp sửa có một mùa hè không lo phải tìm kiếm phim để cày khi hè này toàn những ngôi sao nổi tiếng đình đám Cbiz sẽ cho ra mắt những dự án phim mới của mình.
- Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2
- Bảng tin phim hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu với Dương Tử và Tiêu Chiến trong mùa hè năm nay
Mới đây nhất, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ đối đầu trong mùa hè năm nay. Cả 3 hiện đang là những diễn viên có độ thu hút truyền thông và lượng fan hùng hậu bậc nhất xứ Trung ở thời điểm hiện tại, vì vậy nếu cả 3 cùng lúc ra mắt dự án phim vào mùa hè này là có thật. đó sẽ là thông tin khiến các fan ''phát sốt'' hơn bao giờ hết.
Được biết, cả 3 bộ phim là Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn), An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn) và Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử) đều sẽ được xếp lịch lên sóng trong mùa hè năm nay. Là những dự án phim cổ trang được đánh giá cao nên nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ gay cấn.
Ngọc Cốt Dao đã được đóng máy từ tháng 8 năm ngoái và đang chờ được xếp lịch lên sóng. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên trẻ là Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Phim được đánh giá là có nội dung hay, cộng thêm khả năng diễn xuất vốn đã được khẳng định ở Tiêu Chiến, phim được dự đoán sẽ gây tiếng vang tới trong hè này.
Có cùng đề tài tiên hiệp lại thêm 2 diễn viên lưu lượng đang rất nổi bật là Thành Nghị và Dương Tử, Trầm Vụn Hương Phai được cho là sẽ đối đầu trực diện với Ngọc Cốt Dao.
Ngay từ khi tung trailer đầu tiên, bộ phim này đã khiến khán giả mê mẩn bởi kỹ xảo đẹp, tạo hình đầy tiên khí của dàn diễn viên. So với Ngọc Cốt Dao, Trầm Vụn Hương Phai cùng được mong đợi chẳng kém.
So với 2 dự án trên, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có phần bị lép vế hơn hẳn, nhưng với dàn diễn viên nổi tiếng như Nhiệt Ba hẳn An Lạc Truyện vẫn là cái tên đáng gờm để cạnh tranh cho bộ phim hot nhất mùa hè năm nay.