Mùa hè phim ảnh 'bùng nổ' xứ Trung, hàng loạt minh tinh màn ảnh ra mắt phim mới: Địch Lệ Nhiệt Ba 'cạnh tranh' với Dương Tử, Tiêu Chiến

Mới đây nhất, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ đối đầu trong mùa hè năm nay. Cả 3 hiện đang là những diễn viên có độ thu hút truyền thông và lượng fan hùng hậu bậc nhất xứ Trung ở thời điểm hiện tại, vì vậy nếu cả 3 cùng lúc ra mắt dự án phim vào mùa hè này là có thật. đó sẽ là thông tin khiến các fan ''phát sốt'' hơn bao giờ hết.

Địch Lệ Nhiệt Ba với visual đẳng cấp của mình trong dự án phim hè này - Ảnh: Internet

Được biết, cả 3 bộ phim là Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn), An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn) và Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử) đều sẽ được xếp lịch lên sóng trong mùa hè năm nay. Là những dự án phim cổ trang được đánh giá cao nên nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ gay cấn.