Mùa hè phim ảnh 'bùng nổ' xứ Trung, hàng loạt minh tinh màn ảnh ra mắt phim mới: Địch Lệ Nhiệt Ba 'cạnh tranh' với Dương Tử, Tiêu Chiến

Được biết, cả 3 bộ phim là Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn), An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn) và Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử) đều sẽ được xếp lịch lên sóng trong mùa hè năm nay. Là những dự án phim cổ trang được đánh giá cao nên nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ gay cấn.

Ngay từ khi tung trailer đầu tiên, bộ phim này đã khiến khán giả mê mẩn bởi kỹ xảo đẹp, tạo hình đầy tiên khí của dàn diễn viên. So với Ngọc Cốt Dao, Trầm Vụn Hương Phai cùng được mong đợi chẳng kém.

So với 2 dự án trên, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có phần bị lép vế hơn hẳn, nhưng với dàn diễn viên nổi tiếng như Nhiệt Ba hẳn An Lạc Truyện vẫn là cái tên đáng gờm để cạnh tranh cho bộ phim hot nhất mùa hè năm nay.