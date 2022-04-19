Mùa hè phim ảnh 'bùng nổ' xứ Trung, hàng loạt minh tinh màn ảnh ra mắt phim mới: Địch Lệ Nhiệt Ba 'cạnh tranh' với Dương Tử, Tiêu Chiến

Sao quốc tế 19/04/2022 15:04

Khán giả xứ Trung sắp sửa có một mùa hè không lo phải tìm kiếm phim để cày khi hè này toàn những ngôi sao nổi tiếng đình đám Cbiz sẽ cho ra mắt những dự án phim mới của mình.

Mới đây nhất, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương TửTiêu Chiến sẽ đối đầu trong mùa hè năm nay. Cả 3 hiện đang là những diễn viên có độ thu hút truyền thông và lượng fan hùng hậu bậc nhất xứ Trung ở thời điểm hiện tại, vì vậy nếu cả 3 cùng lúc ra mắt dự án phim vào mùa hè này là có thật. đó sẽ là thông tin khiến các fan ''phát sốt'' hơn bao giờ hết. 

Mùa hè phim ảnh 'bùng nổ' xứ Trung, hàng loạt minh tinh màn ảnh ra mắt phim mới: Địch Lệ Nhiệt Ba 'cạnh tranh' với Dương Tử, Tiêu Chiến - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba với visual đẳng cấp của mình trong dự án phim hè này - Ảnh: Internet

Được biết, cả 3 bộ phim là Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn), An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn) và Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử) đều sẽ được xếp lịch lên sóng trong mùa hè năm nay. Là những dự án phim cổ trang được đánh giá cao nên nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ gay cấn.

Mùa hè phim ảnh 'bùng nổ' xứ Trung, hàng loạt minh tinh màn ảnh ra mắt phim mới: Địch Lệ Nhiệt Ba 'cạnh tranh' với Dương Tử, Tiêu Chiến - Ảnh 2
Nhan sắc cực phẩm của Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet

Ngọc Cốt Dao đã được đóng máy từ tháng 8 năm ngoái và đang chờ được xếp lịch lên sóng. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên trẻ là Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Phim được đánh giá là có nội dung hay, cộng thêm khả năng diễn xuất vốn đã được khẳng định ở Tiêu Chiến, phim được dự đoán sẽ gây tiếng vang tới trong hè này. 

Mùa hè phim ảnh 'bùng nổ' xứ Trung, hàng loạt minh tinh màn ảnh ra mắt phim mới: Địch Lệ Nhiệt Ba 'cạnh tranh' với Dương Tử, Tiêu Chiến - Ảnh 3
Dương Tử xinh đẹp trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Có cùng đề tài tiên hiệp lại thêm 2 diễn viên lưu lượng đang rất nổi bật là Thành Nghị và Dương Tử, Trầm Vụn Hương Phai được cho là sẽ đối đầu trực diện với Ngọc Cốt Dao

Ngay từ khi tung trailer đầu tiên, bộ phim này đã khiến khán giả mê mẩn bởi kỹ xảo đẹp, tạo hình đầy tiên khí của dàn diễn viên. So với Ngọc Cốt Dao, Trầm Vụn Hương Phai cùng được mong đợi chẳng kém.

So với 2 dự án trên, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có phần bị lép vế hơn hẳn, nhưng với dàn diễn viên nổi tiếng như Nhiệt Ba hẳn An Lạc Truyện vẫn là cái tên đáng gờm để cạnh tranh cho bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. 

Hậu trường Ngự Giao Ký 2: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trổ tài' tự make up xinh đẹp, nhưng netizen lại lo lắng vì một điều từ cô nàng

Hậu trường Ngự Giao Ký 2: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trổ tài' tự make up xinh đẹp, nhưng netizen lại lo lắng vì một điều từ cô nàng

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp nhưng thân hình gầy gò của cô nàng không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy ''xuýt xoa'' .

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Tiêu Chiến Dương Tử sao chau a Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hậu trường Ngự Giao Ký 2: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trổ tài' tự make up xinh đẹp, nhưng netizen lại lo lắng vì một điều từ cô nàng

Hậu trường Ngự Giao Ký 2: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trổ tài' tự make up xinh đẹp, nhưng netizen lại lo lắng vì một điều từ cô nàng

Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2

Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2

Bảng tin phim hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu với Dương Tử và Tiêu Chiến trong mùa hè năm nay

Bảng tin phim hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu với Dương Tử và Tiêu Chiến trong mùa hè năm nay

Địch Lệ Nhiệt Ba từng công khai mẫu bạn trai từ lâu, Netizen 'đồng thanh' gọi tên Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba từng công khai mẫu bạn trai từ lâu, Netizen 'đồng thanh' gọi tên Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý?

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch ấp ủ dự định đầu tư phim điện ảnh cùng nhau, Dương Tử 'dốc sức' quay cả hai bộ phim cùng lúc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch ấp ủ dự định đầu tư phim điện ảnh cùng nhau, Dương Tử 'dốc sức' quay cả hai bộ phim cùng lúc?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?