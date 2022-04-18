Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2

Sao quốc tế 18/04/2022 23:36

Ngự Giao Ký 2 đang bước vào giai đoạn gây cấn của bộ phim, tuy nhiên netizen lại đang xôn xao vì xuất hiện thông tin Nhiệt Ba và Gia Luân sẽ có cảnh ''nóng'' trong phim.

Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy hiện đang dần bước vào giai đoạn kịch tính. Theo những diễn biến của tập phim vừa qua, Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) sau khi chết đã được Lâm Hạo Thanh dùng nội đan giúp tái sinh. Sau khi sống lại, cô nàng hoàn toàn biến thành A Kỷ, không còn ký ức gì về Trường Ý (Nhậm Gia Luân thủ vai). Sau khi A Kỷ bị lộ dung nhan thật, Trường Ý dường như đã phát hiện ra A Kỷ chính là Kỷ Vân Hòa hóa kiếp thành. 

Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2 - Ảnh 1
Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2 - Ảnh 2
Phân cảnh Trường Ý nhận ra A Kỷ chính là Kỷ Vân Hòa hóa kiếp thành - Ảnh: Internet

Khán giả đang ngóng chờ từng tập phim ra mắt chỉ để chờ đến phân đoạn A Kỷ và Trường Ý nhận ra nhau, thậm chi ekip còn tiết lộ tấm poster cả 2 nhân vật chính đang ''thân mật'' trong phòng. Cũng chính vì vậy, mà netizen đang cực kỳ rạo rực chờ đến tập cả 2 nhân vật chính quay lại bên nhau. 

Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2 - Ảnh 3

Nếu Ngự Giao Ký đưa cảnh viên phòng này lên phim quả là sát với nguyên tác khi trong tiểu thuyết gốc, Kỷ Vân Hòa và Trường Ý cũng đã "ăn cơm trước kẻng". 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng và chúng ta chỉ có thể biết được khi bộ phim kết thúc. 

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