Tham dự chung tại một sự kiện, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn thư hùng đỉnh cao nhan sắc: Thắng thua được phân định qua một thứ

Sao quốc tế 22/04/2022 20:05

Là 2 trong những minh tinh màn ảnh hàng đầu xứ Trung nên không có gì làm lạ, khi người hâm mộ luôn so sánh nhan sắc của cặp đôi, nhất là khi họ đứng chung tại một sự kiện.

Cụ thể, vào tối ngày hôm qua (21/4), Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lời mời tham dự sự kiện quảng bá thương hiệu tại thành phố Thượng Hải. Đáng chú ý, ngoài sự xuất hiện của ''Mỹ Nhân Tân Cương'' còn có sự hiện diện của ''nữ hoàng rating'' Dương Mịch

Tham dự chung tại một sự kiện, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn thư hùng đỉnh cao nhan sắc: Thắng thua được phân định qua một thứ - Ảnh 1

Tham dự chung tại một sự kiện, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn thư hùng đỉnh cao nhan sắc: Thắng thua được phân định qua một thứ - Ảnh 2
Ở tuổi 35, Dương Mịch trông vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: Internet

Diện chiếc váy hồng thướt tha, Dương Mịch gây ấn tượng với visual ngọt ngào, đi kèm với đó là thần thái cực kỳ cuốn hút khiến mọi ánh nhìn đều phải hướng về nữ diễn viên. Ở tuổi 35, Dương Mịch cho thấy cô vẫn là một tượng đài sắc đẹp khó có thể thay thế ở thời điểm hiện tại trong Cbiz

Tham dự chung tại một sự kiện, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn thư hùng đỉnh cao nhan sắc: Thắng thua được phân định qua một thứ - Ảnh 3
Tham dự chung tại một sự kiện, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn thư hùng đỉnh cao nhan sắc: Thắng thua được phân định qua một thứ - Ảnh 4
Mỹ Nhân Tân Cương quyến rũ hết nấc trong bộ váy hở lưng táo bạo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có lẽ các fan của Dương Mịch nên suy nghĩ lại, bởi dù xuất hiện xinh đẹp rạng ngời nhưng cô cũng vẫn phải chào thua trước người đàn em Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ Nhân Tân Cương với visual chuẩn chỉ, đi kèm với đó outfit quyến rũ khiến cô nàng trở thành tâm điểm tại buổi sự kiện. 

 

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Netizen vừa đặt lên bàn cân so sánh Triệu Lộ Tư với Địch Lệ Nhiệt Ba khi được ghép đôi với Dương Dương.

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Từ khóa:   Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba sao chau a Cbiz sao Hoa Ngữ

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