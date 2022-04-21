Lộ cảnh đeo dây cáp quay cảnh nguy hiểm, Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhảy từ trên cao xuống thì gặp sự cố

Trong quá trình quay phim Ngự giao ký, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cả đoàn phim phải nháo nhào vì gặp sự cố.

Sau khi hồi 1 khép lại tương đối thành công, phim cổ trang Ngự Giao Ký chính thức bước qua hồi 2 mang tên Ngỡ Cố Nhân Quay Về.

Mới đây, dân mạng chia sẻ những hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đeo dây cáp quay cảnh phi thân nguy hiểm trong phim cổ trang Ngự giao ký. Nữ diễn viên không dùng đến diễn viên đóng thế mà tự mình thực hiện màn phi thân.

Lần phi thân gặp sự cố của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên gặp sự cố với đôi giày - Ảnh: Internet

Với lần quay đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn thành khá tốt. Tuy nhiên, tổ đạo diễn vẫn yêu cầu cô thực hiện thêm lần nữa. Đến lần quay thứ hai, đang nhảy xuống từ trên cao thì nữ diễn viên bất ngờ gặp sự cố. Cô hét lên rồi bật cười khiến nhân viên trong tổ công tác cũng giật mình.

Mọi người lập tức quay đến để đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba và tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy đến. Hóa ra, vì quá tập trung diễn xuất mà mỹ nhân Tân Cương đã đá rơi 1 chiếc giày. Dù chính mình là người gây ra sự cố nhưng cô vẫn không nhịn được cười. Chỉ đến khi mang lại giày và ổn định tinh thần, nữ diễn viên mới có thể quay phim tiếp.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Lý' - Ảnh: Internet

Bộ phim có khá nhiều cảnh đánh nhau, chứa đựng yếu tố thần tiên huyền huyễn xen lẫn ngôn tình lâm ly bi đát. Với sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngự giao ký đang được đông đảo khán giả đón nhận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-canh-deo-day-cap-quay-canh-nguy-hiem-dich-le-nhiet-ba-dang-nhay-tu-tren-cao-xuong-thi-gap-su-co-463521.html