Ngự Giao Ký 2: Xuất hiện 1 mỹ nhân ngoại hình xuất sắc, netizen nhìn vào đều có chung một quan điểm: 'Bé này xinh thật. Có nét giống Nhiệt Ba nữa'

Hiện tại,Ngự Giao Ký đang là bộ phim hot nhất màn ảnh xứ Trung, đặc biệt hơn là khi bộ phim đang dần bước vào những cao trào trong phim. Gây sốt trong Ngự Giao Ký không chỉ có cặp Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhậm Gia Luân mà còn có sao nhí đóng vai Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba lúc nhỏ.Nhiều netizen khi nhìn thấy sao nhí này, còn cho rằng cô bé hết sức xinh đẹp, cộng thêm dòng máu lai Tây của mình giúp cho diễn viên nhí này, có visual màn ảnh không phải dạng vừa.

Kristina và Nhiệt Ba có đường nét giống nhau cực kỳ - Ảnh: Internet