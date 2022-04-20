Ngự Giao Ký 2: Xuất hiện 1 mỹ nhân ngoại hình xuất sắc, netizen nhìn vào đều có chung một quan điểm: 'Bé này xinh thật. Có nét giống Nhiệt Ba nữa'

Sao quốc tế 20/04/2022 17:01

CĐM đang phát sốt với sao nhí trong bộ phim Ngự Giao Ký, khi cô bé trông cực kỳ giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí, CĐM còn nhận định visual cô bé còn đẹp hơn cả nữ chính trong phim.

Hiện tại,Ngự Giao Ký đang là bộ phim hot nhất màn ảnh xứ Trung, đặc biệt hơn là khi bộ phim đang dần bước vào những cao trào trong phim. Gây sốt trong Ngự Giao Ký không chỉ có cặp Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhậm Gia Luân mà còn có sao nhí đóng vai Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba lúc nhỏ.Nhiều netizen khi nhìn thấy sao nhí này, còn cho rằng cô bé hết sức xinh đẹp, cộng thêm dòng máu lai Tây của mình giúp cho diễn viên nhí này, có visual màn ảnh không phải dạng vừa. 

Ngự Giao Ký 2: Xuất hiện 1 mỹ nhân ngoại hình xuất sắc, netizen nhìn vào đều có chung một quan điểm: 'Bé này xinh thật. Có nét giống Nhiệt Ba nữa' - Ảnh 1
Kristina và Nhiệt Ba có đường nét giống nhau cực kỳ - Ảnh: Internet

 Ngự Giao Ký 2: Xuất hiện 1 mỹ nhân ngoại hình xuất sắc, netizen nhìn vào đều có chung một quan điểm: 'Bé này xinh thật. Có nét giống Nhiệt Ba nữa' - Ảnh 2

Dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh ngắn nhưng sao nhí tên Kristina đã khiến cho một số lượng fan đông đảo không thể nào quên, nhờ vào khuôn mặt quá giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra, dù ở độ tuổi còn khá nhỏ nhưng khả năng diễn xuất của Kristina cũng không thể xem thường khi cô bé hoàn thành rất tốt nhưng phân đoạn mà mình được giao. 

Ngự Giao Ký 2: Xuất hiện 1 mỹ nhân ngoại hình xuất sắc, netizen nhìn vào đều có chung một quan điểm: 'Bé này xinh thật. Có nét giống Nhiệt Ba nữa' - Ảnh 3
Ngoại hình xinh đẹp ngất ngây của Kristina - Ảnh: Internet
Ngự Giao Ký 2: Xuất hiện 1 mỹ nhân ngoại hình xuất sắc, netizen nhìn vào đều có chung một quan điểm: 'Bé này xinh thật. Có nét giống Nhiệt Ba nữa' - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba với visua ''ngầu lòi'' của mình - Ảnh: Internet 

 

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