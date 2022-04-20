Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về dự án "Thiên Cổ Quyết Trần" sẽ quy tụ bộ 3 lưu lượng đang rất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ là Lý Dịch Phong, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phần 2 của "Thiên Cổ Quyết Trần" sắp được khai máy. Điều đáng nói ở đây, dự án này sẽ quy tụ bộ 3 lưu lượng đang rất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ là Lý Dịch Phong, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bộ phim này là một trong những dự án phim tiên hiệp nổi bật trong năm 2021 vừa qua. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Hứa Khải, Châu Đông Vũ, Lưu Học Nghĩa, Trương Vân Long… Tuy nữ chính bị chê không hợp vai, diễn xuất của nam chính chưa tốt thế nhưng "Thiên Cổ Quyết Trần" lại được đánh giá cao về khoản nội dung và kỹ xảo. Bộ phim kết thúc với việc đoàn viên của gia đình 3 người Bạch Quyết (Hứa Khải), Thượng Cổ (Châu Đông Vũ) và cậu con trai Thiên Khải.

Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Gần đây, phần 2 của "Thiên Cổ Quyết Trần" đang có tin đồn rục rịch tuyển chọn diễn viên để khai máy. Phần 2 có tên "Thần Ẩn", nam chính của phim sẽ là Nguyên Khải – con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã gọi tên Lý Dịch Phong, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong số 3 diễn viên được gọi tên, số lượng cư dân mạng mong muốn Lý Dịch Phong sẽ hợp tác cùng Địch lệ Nhiệt Ba nhiều hơn hẳn.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Đường Yên - Ảnh: Internet

Lý Dịch Phong, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba là những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Do đó, một bộ phim có thể quy tụ thì là điều không đơn giản. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là mong muốn của khán giả còn phía đoàn làm phim Thiên Cổ Quyết Trần phần 2 vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-ly-dich-phong-bat-ca-2-tay-voi-dich-le-nhiet-ba-va-duong-yen-463393.html