Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

Sao quốc tế 20/04/2022 11:45

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về dự án "Thiên Cổ Quyết Trần" sẽ quy tụ bộ 3 lưu lượng đang rất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ là Lý Dịch Phong, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phần 2 của "Thiên Cổ Quyết Trần" sắp được khai máy. Điều đáng nói ở đây, dự án này sẽ quy tụ bộ 3 lưu lượng đang rất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ là Lý Dịch Phong, Đường YênĐịch Lệ Nhiệt Ba.

Bộ phim này là một trong những dự án phim tiên hiệp nổi bật trong năm 2021 vừa qua. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Hứa Khải, Châu Đông Vũ, Lưu Học Nghĩa, Trương Vân Long… Tuy nữ chính bị chê không hợp vai, diễn xuất của nam chính chưa tốt thế nhưng "Thiên Cổ Quyết Trần" lại được đánh giá cao về khoản nội dung và kỹ xảo. Bộ phim kết thúc với việc đoàn viên của gia đình 3 người Bạch Quyết (Hứa Khải), Thượng Cổ (Châu Đông Vũ) và cậu con trai Thiên Khải.

ly dich phong
Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Gần đây, phần 2 của "Thiên Cổ Quyết Trần" đang có tin đồn rục rịch tuyển chọn diễn viên để khai máy. Phần 2 có tên "Thần Ẩn", nam chính của phim sẽ là Nguyên Khải – con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã gọi tên Lý Dịch Phong, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong số 3 diễn viên được gọi tên, số lượng cư dân mạng mong muốn Lý Dịch Phong sẽ hợp tác cùng Địch lệ Nhiệt Ba nhiều hơn hẳn. 

dich le nhiet ba
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet
duong yen
Đường Yên - Ảnh: Internet

Lý Dịch Phong, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba là những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Do đó, một bộ phim có thể quy tụ thì là điều không đơn giản. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là mong muốn của khán giả còn phía đoàn làm phim Thiên Cổ Quyết Trần phần 2 vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức.

Giả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba

Giả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba

Tạo hình giả trai của Triệu Lộ Tư trong "Thả Thí Thiên Hạ" bị đánh giá là kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lý Dịch Phong Đường Yên sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc làng sao

TIN LIÊN QUAN

Giả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba

Giả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý?

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lén ở hậu trường 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà gây chú ý?

Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới

Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới

Địch Lệ Nhiệt Ba 'chật vật' diễn cảnh hôn với Nhậm Gia Luân khiến fan không ngừng 'cười bò'

Địch Lệ Nhiệt Ba 'chật vật' diễn cảnh hôn với Nhậm Gia Luân khiến fan không ngừng 'cười bò'

Hé lộ cảnh đám cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Hé lộ cảnh đám cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Tạo hình tân nương của Chu Khiết Quỳnh 'gây sốt'', liệu có 'lấn át' 2 mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư?

Tạo hình tân nương của Chu Khiết Quỳnh 'gây sốt'', liệu có 'lấn át' 2 mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?