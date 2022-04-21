Có ý tốt ủng hộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Viên Băng Nghiên lại tự khiến mình có thêm drama 'rơi từ trên trời' xuống

Bài viết ủng hộ của Viên Băng Nghiên dành cho người bạn thân của mình đang nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ.

Hiện tại, Ngự Giao Ký đang là bộ phim có sức hút cực kỳ cao trong làng phim ảnh Châu Á. Bằng chứng là đến cả Viên Băng Nghiên cũng đã phải dành những lời có cánh dành cho phần diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và nội dung của Ngự Giao Ký phần 2 này. Bài đăng và phần bình luận của 2 nữ diễn viên - Ảnh: Internet Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô đã thức "cày" phim đến 4 giờ sáng với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Nội dung bình luận của Viên Băng Nghiên:

“Kỷ Vân Hòa à, người không phụ thiên hạ không phụ tâm. Trái tim bé nhỏ không còn đau nữa rồi. Ồ, thì ra là được tự do rồi, tỷ là người ta yêu ban đầu, Kỷ Vân Hòa nghịch ngợm à”. Ngay sau đó, Nhiệt Ba trả lời bình luận của Viên Băng Nghiên: "Xem đến khuya như vậy" kèm biểu tượng ôm.

nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Có thể thấy, cô nàng vẫn luôn dành những sự quan tâm đến người bạn thân của mình, điều này cũng khiến cho netizen vô cùng ngưỡng mộ bởi tình bạn đẹp của cả 2 nữ diễn viên. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho tình bạn của cả 2, đồng thời cũng xuất hiện những bình luận không hay hướng về Viên Băng Nghiên. Cụ thể, cộng đồng mạng nhận thấy bình luận của Viên Băng Nghiên quá muộn, sau 4 ngày kể từ khi Nhiệt Ba đăng bài viết trên. Trùng hợp là sáng hôm sau, cái tên của Viên Băng Nghiên bỗng nhiên được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, nên họ rằng cô đang dựa hơi người bạn nổi tiếng của mình. Chính vì điều này, khiến cho Viên Băng Nghiên lại vô tình vướng phải một drama mà hẳn cô nàng dù có nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều vì hành động trên, nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Viên Băng Nghiên và Địch Lệ Nhiệt Ba rất tốt đẹp. Khán giả mong chờ sự kết hợp của hai mỹ nữ trong những dự án mới.

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